Страчений окупантами "вагнерівець" Нужин добровільно погодився на обмін полоненими: Подоляк розповів деталі

Зеки-вояки ПВК "Вагнер" показово стратили свого бійця, який повернувся з полону в Україні.

Вбитий боєць ПВК "Вагнер" Євген Нужин добровільно погодився вирушити до Росії під час обміну полоненими з Україною.

Про це телеканалу "Дождь" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За словами Михайла Подоляка, ексв'язень, боєць ПВК "Вагнер" Євген Нужин, ролик із вбивством якого облетів Мережу, був відправлений Україною до РФ в результаті обміну військовополоненими. Він пройшов через офіційну процедуру обміну та підписав добровільну згоду на нього.

“У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І це буде у нас зафіксовано", — пояснив Подоляк.

Також радник голови ОП спростував чутки, що Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет, в результаті чого Україна отримала 47 своїх захисників.

На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову кару військового.

Раніше в Мережі на одному з "вагнерівських" телеграмканалів опублікували відео з показовим вбивством Євгена Нужина. Чоловікові проломили голову кувалдою.

власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав відео "прекрасною режисерською роботою" і що "собаці собача смерть".Пізніше він попросив Генпрокуратуру перевірити версію про причетність до загибелі колишнього в'язня "американських спецслужб".

У Кремлі страту ексвагнерівця коментувати відмовилися, сказавши, що "це не їхня справа".

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