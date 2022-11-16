Страчений окупантами "вагнерівець" Нужин добровільно погодився на обмін полоненими: Подоляк розповів деталі

Зеки-вояки ПВК "Вагнер" показово стратили свого бійця, який повернувся з полону в Україні.
Вбитий боєць ПВК "Вагнер" Євген Нужин добровільно погодився вирушити до Росії під час обміну полоненими з Україною.
Про це телеканалу "Дождь" повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Михайла Подоляка, ексв'язень, боєць ПВК "Вагнер" Євген Нужин, ролик із вбивством якого облетів Мережу, був відправлений Україною до РФ в результаті обміну військовополоненими. Він пройшов через офіційну процедуру обміну та підписав добровільну згоду на нього.
“У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І це буде у нас зафіксовано", — пояснив Подоляк.
Також радник голови ОП спростував чутки, що Нужина обміняли на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет, в результаті чого Україна отримала 47 своїх захисників.
На думку Подоляка, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову кару військового.
Раніше в Мережі на одному з "вагнерівських" телеграмканалів опублікували відео з показовим вбивством Євгена Нужина. Чоловікові проломили голову кувалдою.
власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав відео "прекрасною режисерською роботою" і що "собаці собача смерть".Пізніше він попросив Генпрокуратуру перевірити версію про причетність до загибелі колишнього в'язня "американських спецслужб".
У Кремлі страту ексвагнерівця коментувати відмовилися, сказавши, що "це не їхня справа".
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