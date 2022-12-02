Страх Лукашенка перед війною та нічний обстріл Запоріжжя: головні новини ночі 2 грудня 2022

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Головні новини ночі 2 грудня 2022:
- Окупанти вночі обстріляли Запоріжжя. Читати далі –>
- Резніков заявив, що саме Росія стоїть за листами з вибухівкою в Іспанії: "Це виклик для всього світу". Читати далі –>
- США домовляються з країнами Близького Сходу про перекидання систем NASAMS в Україну - Politico. Читати далі –>
- "Літало щось нове": Кім заінтригував ударами ЗСУ по окупантах. Читати далі –>
- Лукашенко намагається уникнути прямого вступу у війну проти України - ISW. Читати далі –>
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