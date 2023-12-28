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Страх перед мобілізацією можна перебороти: що для цього потрібно - пояснення психологині

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Страх перед мобілізацією можна перебороти: що для цього потрібно - пояснення психологині

Фото: ТСН.ua

Мобілізовані повинні усвідомити, що на війні можливо і потрібно виживати.

Для того, щоб перебороти страх і прийти до ТЦК, потрібно, щоб мобілізація у людей почала асоціюватися із життям, а не зі смертю.

На цьому наголосила психологиня Оксана Зайцева в ефірі телеканалу “Київ 24”

За її словами, страх перед мобілізацією залежить від внутрішнього порогу кожної людини -  хтось боїться і демонструє це, а комусь вдається свій страх вгамувати. 

“Це залежить від того, який характер у людини, як вона переживає це, з ким спілкується, яке в неї оточення і на що налаштована людина”, - пояснила психологиня.

При цьому Оксана Зайцева наголосила, що “насправді людина боїться не армії, не того, що потрібно піти воювати”. 

“Людина боїться смерті. І це вже поганий знак, тому що, якщо людина цього боїться, подолати це скоріш за все буде не так легко. А от коли людина зрозуміє, що за цим стоїть життя, що можливо і потрібно виживати, потрібно перемагати, потрібно захищати свою родину і свою країну, тоді буде все набагато краще”, - зауважила вона.    

Нагадаємо, у Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ. 

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Дата публікації
Перегляди
248
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