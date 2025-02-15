Страх Путіна, угода зі США та завершення війни 2025 року: головне із виступу Зеленського у Мюнхені

Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зокрема, йшлося про членство у НАТО, розмову Трампа з Путіним та загрозу нового наступу РФ.

Що сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Путін не хоче миру

Президент РФ Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні. Зі слів президента, диктатор хоче укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла деякі міжнародні санкції з Росії і дозволила б її збройним силам перегрупуватися.

"Це справді те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню тощо", – уточнив Зеленський.

Він додав, що Путін точно не хоче миру. Наразі він веде гру.

"Подивіться, що Путін хоче зробити зараз. Це – його гра. Путін хоче переговори сам на сам з Америкою. Так само як до війни, коли вони зустрілися у Швейцарії... Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року – не як поважний лідер, а як реквізит у його виставі... Нам це непотрібно, нам потрібен справжній успіх і справжній мир", – сказав президент.

Крім того, удар Росії по ЧАЕС 14 лютого свідчить про те, що Путін не готується закінчувати війну.

"Це був модифікований безпілотник "Шахед" – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", – зазначив Зеленський.

Президент також вказав на інші ознаки неготовності РФ до переговорів з Україною.

"Росія не готується до діалогу, майже кожного дня направляє сотню або більше "Шахедів". Також здійснюються звичайні ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. А ще цього року планує створити 15 нових дивізій. Путін може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі", – заявив президент.

України не прийме угоду без України

Наша держава ніколи не прийме угоди, які укладають без участі країни. Зеленський наголосив: якщо Україну виключають з переговорів "про наше майбутнє, то ми програємо"

"Україна не прийматиме угод, які укладаються за нашою спиною, без нашої участі. Таке ж правило слід застосовувати і до всієї Європи. Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи. Європа має бути за столом, коли ухвалюються рішення стосовно європейських справ", – додав Зеленський.

Членство України в НАТО

Президент заявив, що у жодному разі не зніме членства країни в Північноатлантичному альянсі зі столу переговорів. Як зазначив Зеленський, мовляв, зараз саме "російський "фюрер" має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні". Водночас український лідер додає: Путін бреше, він передбачуваний та слабкий.

"Однак зараз здається найбільш впливовий член НАТО – Путін, тому що його забаганки можуть блокувати рішення НАТО. Не дивлячись на той факт, що саме армія Україна зупинила Росію", – відзначив український президент.

Важливість створення Збройних сил Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість створення збройних сил Європи.

"Справді, будьмо з собою чесні. Ми зараз маємо взяти до уваги, що Америка може сказати Європі ні. У багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія, армія Європи. Я справді вірю в те, що прийшов час для створення збройних сил Європи", – заявив глава держави.

Зеленський підкреслив важливість не лише фінансування, а й залучення людей, які готові захищати свої домівки.

"І це не важче, ніж протистояти російській агресії. І це ми вже показуємо. Йдеться про те, щоби збільшити витрати на оборону у відсотках від ВВП. Так, для цього потрібні кошти, але не тільки кошти. Самі лише кошти не зупинять противника, а потрібні і люди. Тож це і бюджет, і люди. Це розуміння, що треба захищати власні домівки", – додав Зеленський.

Розмова Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп 12 лютого зателефонував "фюреру" РФ Володимиру Путіну, а вже після цього українському лідерові Володимирові Зеленському.

Український лідер розповів про свою реакцію на це під час Мюнхенської конференції.

На питання про те, як ставиться до того, що Трамп спершу зателефонував Путіну, Зеленський відповів, що не дуже цьому радий. Втім, наголосив він, "найбільша загроза, якщо першою буде зустріч з Путіним".

Попередження для європейців

Глава держави наголосив, що Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора.

"Це геополітика. Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному", – сказав Зеленський.

"Путін не може запропонувати гарантії безпеки не тільки тому, що брехун, а тому, що Росія у поточному стані потребує війни, щоб влада залишалася на верхівці. Ми маємо захистити світ від цього", – додав президент.

Кордони України

Агресорка Росія повинна принаймні повернутися до територіальних меж перед повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року. За словами Зеленського, американський президент Дональд Трамп може покласти край війні. Що більше, Європа допоможе, якщо очільник Білого дому їм дозволить.

"Я думаю, що вони повинні щонайменше повернутися до лінії фронту, яка була до повномасштабного вторгнення. Інакше йому дуже потрібна перемога, інакше всі почнуть порівнювати, де була межа за Байдена, а де – за Трампа. Йому потрібен успіх, нам теж. Ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", – висловився український лідер.

Перспектива завершення війни 2025 року

Україна прагне і зробить все можливе, щоб війна закінчилася вже 2025 року.

"Тому дуже важливо протягом місяця підготувати основу безпекових гарантій, щоб надати їх президенту США, знайти час для спільних зустрічей, для створення спільного плану, покласти його на стіл Путіну. Президент Трамп сильний, він може це зробити, запровадити санкції, будь-яким чином як забажає. А після цього ми зупинимо війну 2025 року, така мета, такий наш план", – сказав президент.

Зеленський додав, що "також обов'язково є важливою роль країн Європи, тому що ми говоримо про гарантії безпеки". На його погляд, президент США Дональд Трамп хоче швидкого закінчення війни.

Вимоги для гарантування безпеки України

Для ефективного захисту Україна потребує сильної армії, фінансової підтримки та реального механізму реагування на можливе повторне вторгнення Росії.

"Дуже важко утримувати такий довгий кордон, тому нам потрібна армія. НАТО має бути в Україні, у нас має бути армія, порівнянна з російською – десь 1,3-1,5 мільйона військових", – заявив Зеленський.

Він підкреслив, що проблема полягає не тільки у чисельності армії, а й у її фінансуванні. "Нам потрібні реальні кошти, а зараз у нас вже великий дефіцит у бюджеті – близько 40 мільярдів доларів", – додав він.

Що потрібно мати Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа повинна мати єдиний голос, а не десятки різних голосів.

"Дехто в Європі, можливо, не повністю розуміє, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні. Однак давайте сфокусуватися зараз на розумінні себе тут – у Європі. Ми спочатку маємо посилити Європу. Чи Америці потрібна Європа, як ринок? Так потрібна, однак як союзник Європа, не знаю, чи потрібна Америці. Для того, щоб ця відповідь була "так" Європі необхідно мати єдиний голос, а не десятки різних голосів" – підкреслив Зеленський.

Водночас Зеленський зазначив, що для США важлива сила, адже "Трамп не любить слабких друзів".

"Трамп не любить слабких друзів, він поважає силу в нас. Можливо, хтось в Європі не задоволений Брюсселем, Однак давайте чітко усвідомимо якщо не Брюссель, то Москва. Рішення за вами", – зазначив президент.

Кого боїться Путін

На думку глави України, російський "фюрер" Володимир Путін боїться президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Так, господар Кремля погоджується на переговори, бо боїться Трампа.

"Я сказав Трампу, що Путін боїться його. І Трамп почув мене. І тепер Путін це знає теж", – заявив президент Зеленський

Зауважимо, що після цих слів українського лідера в залі здійнялися оплески.

Загроза нового наступу

Цього року РФ готує 15 дивізій, а це 100-150 тисяч осіб – для тренування та посилення ситуації на Білоруському напрямку.

"Це факт. Ми думаємо, що вони всі, або ж частково будуть на території Білорусі. Це – 100-150 тисяч людей. Це велике угруповування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного просто попросивши його про це", – наголосив президент.

За його словами, якщо немає гарантій безпеки, то існує ймовірність того, що Росія може знову напасти на Україну.

"Їм це дуже вигідно", – наголосив Зеленський.

Очікування від переговорів

Перша зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним може створити неправильною основу для мирних переговорів. Україні важливо погодити свої дії з Європою та США.

"А потім до мене. А як ви до цього ставитеся? Спершу до Путіна, а потім до вас телефонують. Ну, я не дуже цьому радий. І все-таки більша небезпека буде в тому, якщо перша зустріч буде з Путіним, а друга з Україною. І це я теж зазначив президенту Трампу. Ми спершу повинні звірити наше бачення, і за цим столом теж. Нам дуже важливо, щоб була Європа, тому що ми Європа, ми у Європі", – стверджує Зеленський.

Ми бачимо своє майбутнє тільки у Європейському Союзі, продовжує він, на засадах членства. Європа уже багато нам допомогла.

"І коли я спілкуюся із різними представниками Сполучених Штатів, нової адміністрації, я дуже радий, що вони не припинили свою військову підтримку. І дякую їм за це ще раз. Але коли ми спілкуємося із ними, то я також усвідомлюю, яку частину підтримки за ці три роки надала Америка і яку дуже важливо надала Європа", – сказав лідер України.

Небезпека виборів під час війни

Наша держава переживає складні часи, адже на долю України випало одразу два серйозні виклики – спочатку пандемія COVID-19, а потім повномасштабна війна з Росією.

"Я фокусуюся зараз на виживання нашої країни. Я роблю все, що можу. Я завжди так робив. Починаючи з різних діалогів, як я вже вам зазначив. А половина мого президентського терміну був ковід, половина президентського терміну війна з Путіним, проти Путіна", – сказав він.

За його словами, проведення виборів під час війни є небезпечним, оскільки це може призвести до втрати контролю над ситуацією.

"Я готовий говорити про вибори, але цього категорично не хочуть українці, бо бояться, бо інакше ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію. Це відбудеться. Тому зараз ми мобілізовані. Зараз ми – єдиний організм і, значить, одна країна", – розповів президент.

За його словами, нинішня ситуація вимагає абсолютної згуртованості суспільства. Україна веде боротьбу за своє існування, і ключовим є порятунок людей, територій та незалежності. Будь-які внутрішні розбіжності можуть лише послабити країну. Ті, хто не підтримує спільну боротьбу, можуть обрати для себе інший шлях.

Також Зеленський додав, що питання проведення виборів в Україні під час війни порушують лише російський президент Володимир Путін та "деякі голоси" у США.

"Але на високому рівні ніхто це питання не порушує, бо всі розуміють, що це порушення закону. А головне – можливостей немає і ви розумієте, чому (оскільки триває війна – ред)", – зазначив президент.

Чому Україна не підписала угоду зі США про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволив українським міністрам підписати угоду з США щодо корисних копалин, оскільки документ не враховує інтереси України.

"Угода підписується на рівні міністрів, але я, як президент, маю вплив на якість цього документа. Тому я не дав міністрам підписати угоду, адже вона не готова і не захищає наші інтереси", – пояснив Зеленський.

За його словами, документ повинен бути виписаний юридично правильно та чітко визначати інвестиційні зобов’язання.

"Ми говоримо про інвестиції в Україну, і важливо, щоб усе було оформлено коректно. Якщо угода пов’язана з гарантіями безпеки, вона повинна бути зрозумілою", – додав президент.

Раніше Зеленський оцінив ініціативу з контрактами для 18-24-річних. На його думку, це дуже вірний крок із боку України.

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