Страховий стаж: проста інструкція, як купити роки до пенсії онлайн

Якщо вам не вистачило кількох місяців чи навіть років, щоб вийти на пенсію за віком, то страховий стаж можна збільшити самостійно. Як докупити стаж до пенсії онлайн — читайте в матеріалі ТСН.ua.

У виданні Соціальна платформа пишуть, що українці можуть внести кошти для збільшення страхового стажу чи зарплати, яка потім буде враховуватися для обчислення подальшої пенсії, можна онлайн не лише за себе, але й за іншу людину.

Чи може пенсіонер докупити страховий стаж онлайн

Як докупити стаж до пенсії онлайн? Запам'ятайте ці прості кроки:

Авторизуватися в особистому кабінеті Пенсійного фонду України (ПФУ), використовуючи кваліфікований електронний підпис. В правій частині екрану побачите пункт "Добровільна сплата страхових внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування", потім натиснути на пункт "Договір приєднання". Далі заповняєте дані про особу, на користь якої ви хочете внести кошти (ПІБ, податковий номер, серія і номер паспорта, дата народження). Перевіряєте друковану форму договору. Даєте згоду на передавання і оброблення персональних даних, підписуєте договір. Після цього вас автоматично перенесе на інтерфейс сплати внеску.

Варто зазначити, що страховий стаж докупити реально, навіть якщо ви не працювали офіційно у певні періоди від 1 січня 2004 року чи не значитесь у списках застрахованих осіб. Придбати страховий стаж до січня 2004 року неможливо. Щоб придбати страховий стаж необхідно буде також сплатити ЄСВ (Єдиний соціальний внесок).

Благодійні пенсії в Україні: що це таке

Нагадаємо, що від 14 березня 2023 року українці можуть вносити так звані "добровільні пенсійні внески". Як зазначила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, кожен громадянин, який проживає в Україні або закордоном, може зробити благодійну пожертву на будь-яку суму в Пенсійному фонді України. Це допоможе збільшити розмір пенсії для:

бабусі;

дідуся;

небайдужої людини;

батьків.

Як зробити внесок у благодійну пенсію в межах загальнообов'язкового державного пенсійного страхування? Для цього потрібно зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

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