"Страхує відро з ковдрою": у поїзді Чернівці-Одеса відпадають полиці (відео)

Пасажири скаржаться на умови перевезення.
Пасажири поїзда "Чернівці-Одеса" показали "комфорт" у вагоні.
Кадри з’явилися в Телеграм-каналі "Новини.LIVE Odesa".
Чоловік присів на нижню полицю бокового відділення і провалився. Вона виявилася несправною.
За годину несправну бічну полицю помітили і вгорі. Її качало в різні боки через неякісне кріплення.
"Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а от комфорту у вагонах поїздів "Укрзалізниці" для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на "соплях", а нижню від падіння страхує відро з ковдрою", - йдеться в публікації Телеграм-каналу.
Нагадаємо, пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні потяга грала російська попмузика.
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