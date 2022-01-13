"Страхує відро з ковдрою": у поїзді Чернівці-Одеса відпадають полиці (відео)

"Страхує відро з ковдрою": у поїзді Чернівці-Одеса відпадають полиці (відео)

Пасажири скаржаться на умови перевезення.

Пасажири поїзда "Чернівці-Одеса" показали "комфорт" у вагоні.

Кадри з’явилися в Телеграм-каналі "Новини.LIVE Odesa".

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Чоловік присів на нижню полицю бокового відділення і провалився. Вона виявилася несправною.

За годину несправну бічну полицю помітили і вгорі. Її качало в різні боки через неякісне кріплення.

"Вартість залізничних квитків зростає з кожним днем, а от комфорту у вагонах поїздів "Укрзалізниці" для пасажирів не додається. І ось черговий доказ: верхні полиці тримаються на "соплях", а нижню від падіння страхує відро з ковдрою", - йдеться в публікації Телеграм-каналу.

Нагадаємо, пасажир "Укрзалізниці" поскаржився, що у вагоні потяга грала російська попмузика.

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