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Поки Росія цілодобово продовжує бити по Україні ракетами та дронами, вбиваючи цивільних, знищуючи інфраструктуру, енергетику та житлові будинки, США затримують постачання близько 60 перехоплювачів до систем Patriot. За інформацією Financial Times, міністр оборони Піт Гегсет досі не дав відповідного дозволу, хоча закупівлю цих ракет, частина з яких перебуває на складах в Європі, вже оплатили європейські союзники через натовський механізм PURL.

Пізніше Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про 48, а не про 60 перехоплювачів. Й дійсно, особисто Гегсет затримує постачання, в той час як Україні просто нічим збивати російські ракети, які нищать українську енергетику під час зими. Про причини американці не повідомляють, як і про те, чому швидкість використання терміналів Starshield для українських військових досі обмежена. З політичного погляду, за словами Зеленського, все має такий вигляд, ніби США дотримуються того самого курсу, що й Путін, який хоче змусити Україну капітулювати.

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Цього року постачання ракет до систем Patriot зі США впали в 3-4 рази. Головна причина — це гострий дефіцит у самих Сполучених Штатах, які використали до 80% їхніх запасів у війні з Іраном, а виробництво нових перехоплювачів не встигає за попитом. Водночас, за словами міністра оборони Євгенія Хмари, Росія суттєво наростила виробництво балістичних ракет і тепер виготовляє одну приблизно кожні п’ять годин.

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Чергове падіння трьох російських крилатих ракет Х-101 у Польщі та постійні атаки на кораблі в Чорному морі ще раз продемонстрували необхідність більш тісної співпраці країн-членів НАТО з Україною. Зокрема щодо створення інтегрованої системи ППО та спільного збиття російських ракет і дронів. Чому країни-сусіди бояться ухвалити це рішення? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Американське попередження: залишитеся без гарантій

На самому початку повномасштабного російського вторгнення ми просили НАТО закрити небо над Україною, створивши безпольотну зону. Проте тодішній генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявляв, що це б означало розгортання сил блоку на землі та в повітрі України, а також знищення російських літаків і систем ППО на території самої Росії, що могло б спровокувати Росію й призвести до повномасштабної війни в Європі.

2022 року Україна не мала західних систем ППО, здатних збивати російські балістичні ракети, вже не кажучи про гіперзвукові. Перші Patriot ми отримали лише навесні 2023 року. А поява різних видів ударних БпЛА перевернула театр військових дій, продемонструвавши, що країни-члени НАТО не готові до нового типу війни. Навіть під час чергової військової операції на Близькому Сході, яка почалася наприкінці лютого, США збивали дешеві ударні іранські БпЛА дорогими ракетами, зокрема перехоплювачами Patriot, через що й виник їхній дефіцит.

Довгий час країни-члени Альянсу не вкладали гроші й не розвивали безпілотну складову, а в протиракетній обороні покладалися на США. Гострий дефіцит ракет до ключових американських систем ППО, в поєднанні з політичним рішенням адміністрації Трампа обмежити обмін розвідданими з Україною (зокрема в жовтні, коли Україна не отримувала дані про пуски російської балістики — Ред.) та швидкість роботи терміналів Starshield для українських військових вкотре показали, що не можна покладатися виключно на американські системи раннього попередження, зброю та зв’язок.

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Саме тому ЄС і НАТО реалізують кілька програм зі збільшення кількості власних супутників, щоб зменшити залежність від США. Франція, до прикладу, закликає до стратегічної автономії — інвестувати передовсім у виробництво європейської зброї. Адміністрації Трампа, яка реалізує політику скорочення американської військової присутності в Європі, це не подобається. На останній зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що американці «виступають проти заходів, спрямованих на усунення американських компаній від конкуренції на європейських ринках».

Водночас, і про це вже писав ТСН.ua, коли Україна порушує питання про можливість збиття російських ракет і дронів силами НАТО принаймні над регіонами заходу України, велися навіть розмови щодо створення інтегрованої системи ППО України та наших найближчих сусідів, у Польщі, Румунії та інших державах кажуть, що проблема саме в позиції США.

«На жаль, зараз це неможливо. Якщо Польща почне збивати російські цілі над територією України, ми втратимо власні гарантії безпеки», — відповів неофіційно на запитання ТСН.ua відомий польський політик із партії Туска, вочевидь, маючи на увазі саме американські гарантії.

Бояться спровокувати Росію: навіть щодо Чорного моря немає рішення

Тобто наразі є дві головні перешкоди, які стримують наших європейських сусідів від ухвалення рішення про збиття російських ракет і дронів над регіонами заходу України: позиція американської адміністрації і страх, що це спровокує Росію на безпосередній удар по території країн НАТО.

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Водночас п’ять років повномасштабної війни продемонстрували, що Росія може посувати власні «червоні лінії», яких так бояться в НАТО. Нагадаємо, як 2022 року в Кремлі погрожували, що удари по російській території можуть призвести ледь не до ядерної відповіді з боку Москви. Успішна українська операція зі знищення російської нафтопереробки показала, що це просто залякування. До того ж інтеграція систем ППО України та країн-сусідів допоможе не лише самій Україні, а й Польщі, Румунії та іншим набути практичного досвіду збиття ворожих цілей.

У середу, 25 листопада, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно дорікнув США за відсутність їхньої реакції на падіння трьох російських ракет Х-101. За його словами, незрозуміло, чи причиною мовчання американців є прагнення до миру, чи їм потрібні додаткові подробиці. Пізніше того ж дня Bloomberg написав, що в понеділок, 23 листопада, під час зустрічі послів країн-членів НАТО в Брюсселі Польща звернулася до союзників з проханням вивчити можливість збиття російських ракет над Україною.

Видання зазначає, що ця ідея є суперечливою, бо такий крок може потенційно поставити союзників під загрозу безпосередньої конфронтації з Росією. Проте вже в середу ввечері, 25 листопада, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що в НАТО не підтримали ідею Варшави, не дивлячись на те, що відповідні обговорення тривають вже кілька місяців. Тому Польща готується запровадити безпольотну зону вздовж східного кордону. Хоча, на думку міністра закордонних справ Радослава Сікорського, збиття російських ракет і дронів над Україною, які летять на Польщу, було б самообороною.

З іншого боку, є ще одна не менш важлива проблема — брак засобів захисту. Навіть на складах європейських країн-членів НАТО залишилося дуже мало перехоплювачів до систем Patriot. Те саме стосується й ситуації у Чорному морі. До прикладу, прем’єр Болгарії Румен Радев, який є радше симпатиком Росії, ніж України, скаржиться на брак необхідних можливостей для виявлення загроз у Чорному морі.

Проте навіть тут НАТО не може ухвалити рішення про створення спільної військової місії для захисту торговельного судноплавства чи повітряного прикриття над західною частиною Чорного моря, не дивлячись на постійні атаки на торговельні судна, зокрема біля румунського та болгарського узбережжя.

Дата публікації 18:50, 24.11.26 Кількість переглядів 32 Зеленський і Мадяр домовилися! А ЄС не пустить росіян до Європи!

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