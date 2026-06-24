Страх Путіна став реальністю: як Україна перетворилася на військовий кошмар Кремля

Як Україна перетворилася на військовий кошмар РФ / © Associated Press

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Не дарма кажуть: «Бійся своїх бажань», адже російський диктатор Володимир Путін зміг власними руками реалізувати свій найбільший страх — спровокувати створення сильної країни з технологічним військом, яку тепер він не може здолати. Демілітаризація пішла не за його планом.

Про це пише Atlantic Council.

Демілітаризації не відбулося: Путін спровокував те, чого найбільше боявся

Війна Росії проти України триває без видимих ознак швидкого завершення, але протягом останніх місяців сприйняття цього конфлікту у світі зазнало кардинальних та очевидних змін. Якщо раніше Україну закликали здатися, погодитися на територіальні поступки чи могли дозволити собі публічно принижувати, тепер світ бачить, яких ударів завдають Сили оборони по Москві.

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Від початку 2026 року тональність міжнародної спільноти різко змінилася. Усе більше аналітиків констатують, що ініціатива перейшла до рук України, а дехто вже навіть прогнозує Україні перемогу.

Цей зсув у суспільних настроях не є наслідком якоїсь однієї події. Він відображає усвідомлення країнами світу того, що Україна вийде з повномасштабної війни з РФ сильною військовою державою, адже демонструє силу та технологічність, а також перенесення війни на територію ворога.

Міжнародна спільнота досить повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей шлях розпочався ще понад дванадцять років тому.

Увесь цей час українське військо трансформувалося: від невеликої кількості боєздатних військових і порятунку країни добровольцями під час окупації Криму — до масштабних реформ за стандартами НАТО та розгортання потужних сил після повномасштабного вторгнення 2022 року.

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«Чотири роки потому українська армія є світовим лідером у війні з використанням дронів. Українські компанії та їхні колеги розробили дрони, здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати важливі цілі за тисячі кілометрів усередині Росії. Українські підрозділи неодноразово ставили своїх колег у НАТО в незручне становище під час військових навчань, викриваючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, яка виникла з 2022 року», — пише журналіст Пітер Дікінсон.

Протягом останніх місяців новий статус України як сильної військової країни нарешті почали фіксувати на міжнародній арені. Важливу роль у цьому відіграла гнучка дипломатична місія Києва до країн Перської затоки навесні 2026, де пропозиція Зеленського допомогти з протидією іранським дронам змусила багатьох переглянути застаріле сприйняття України.

Наразі країни НАТО займають місце у черзі, аби отримати досвід українських інструкторів з ведення повітряної війни, та прагнуть запускати спільні підприємства з виробництва безпілотників.

Головний прорахунок Путіна

Для Росії ці новини є катастрофічними. Починаючи повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Володимир Путін назвав «демілітаризацію» України однією з двох головних цілей війни.

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Сьогодні ми можемо бачити, що Путін, очевидно, зазнав фіаско. Замість роззброєння, російська агресія мимоволі створила до зубів озброєну державу.

Тепер Путін опинився у власноруч створеній пастці, адже компромісний мир на поточних умовах означатиме для нього визнання постійної присутності озброєної України поруч. А продовження війни загрожує подальшим стрімким нарощуванням військових спроможностей України та зростанням небезпеки для РФ.

Для Європи посилення країни, що розташована поруч з РФ і займається її стримуванням, — незамінний актив. Європейські лідери навряд чи залишать Київ без допомоги, а навпаки — вмотивовані посилювати підтримку та прискорювати інтеграцію країни до загальноєвропейської безпеки.

Це ті страхи Путіна, які почали здійснюватися.

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Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, що українська розвідка отримала секретні внутрішні документи РФ із реальною оцінкою ефективності далекобійних ударів ЗСУ. Через успішні атаки Сил оборони російське керівництво віддало наказ екстрено перемістити системи ППО з інших регіонів та тимчасово окупованих територій для захисту лише двох ключових периметрів — Москви та Керченського мосту.

Серед найвагоміших останніх досягнень ГУР — знищення понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту під Петербургом, а також точні удари по підприємствах, що виготовляють радіоелектроніку й критичні компоненти для армії РФ.

Внаслідок цього в багатьох російських регіонах уже виник дефіцит палива та обмеження на бензин. Водночас Кремль намагається применшити вплив цих атак, щоб заспокоїти суспільство та приховати безпорадність своєї ППО.

Зважаючи на затягування Росією війни та відмову від дипломатичних пропозицій, Україна вже готує нові справедливі кроки у відповідь. Президент Володимир Зеленський заслухав окрему доповідь щодо стану російського виробництва ракет і стратегічної авіації, а після цього повідомив, що до росіян має дійти розуміння справжніх причин війни.

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