Страхова компанія VUSO стала офіційним партнером Національної збірної України з футболу

Президент УАФ Андрій Шевченко і Голова Правління СК ВУСО Андрій Артюхов

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Співпраця передбачає комплексну присутність бренду VUSO під час домашніх та виїзних матчів національної команди, інтеграцію в цифрові канали УАФ, а також реалізацію спільних медійних проєктів.

VUSO щодня забезпечує захист сотень тисяч клієнтів у всій країні. Партнерство з національною збірною — логічне продовження цієї філософії, де страхова компанія стає надійною підтримкою для головної футбольної команди країни.

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Андрій Артюхов, Голова Правління СК VUSO:

«У VUSO ми завжди шукаємо проєкти, де є жива енергія, характер і прагнення перемагати. Співпраця з Українською асоціацією футболу — саме такий випадок. Ми заходимо в цей проєкт як надійний, довгостроковий партнер, готовий розділяти з командою весь цей шлях і підтримувати український футбол на найвищому рівні».

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Андрій Шевченко, Президент Української Асоціації Футболу:

«У футболі, як і в житті, важливо мати надійну підтримку та впевненість у тих, хто поруч. Саме тому ми раді вітати VUSO як офіційного страхового партнера національної збірної України. Особливо цінно, що в умовах війни український бізнес продовжує підтримувати український спорт і нашу національну команду. Для нас важливо, що до кола партнерів УАФ приєднується сильна українська компанія, яка щодня дбає про захист мільйонів українців. Вірю, що наша співпраця буде довгостроковою та успішною».

Андрій Шевченко - Президент УАФ, Голова Правління СК ВУСО Андрій Артюхов, Артем Стоянов - Перший Віцепрезидент УАФ

Довідка про СК VUSO:

VUSO (ВУСО) — один із провідних українських страховиків, який понад 25 років формує надійні та ефективні рішення у сфері фінансового захисту громадян і бізнесу. У 2025 році компанія увійшла до трійки лідерів страхового ринку України.

VUSO пропонує широкий спектр страхових продуктів для приватних і корпоративних клієнтів, забезпечуючи високий рівень сервісу та клієнтського досвіду.

За підсумками 2025 року обсяг страхових премій компанії перевищив 5,1 млрд грн. VUSO посіла 2-ге місце за напрямами ДМС і туристичного страхування, 3-тє місце — у сегментах КАСКО та страхування майна, а також увійшла до ТОП-10 страховиків за автоцивілкою.

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