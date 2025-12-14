Страховий стаж: які періоди не включають після 2004 року

© Credits

Щороку в Україні зростає кількість років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які роки не зараховують до страхового стажу.

Страховий стаж — це той період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок.

Починаючи від 1 січня 2004 року, до страхового стажу ПФУ зараховує лише місяці, за які сплачені страхові внески.

Від 2004 року дані про ці внески вносяться до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Вся інформація про працівника міститься у цьому Реєстрі, тому підтвердження стажу відбувається на його основі.

Якщо людина має періоди роботи до 2004 року, то тоді поняття «страховий стаж» ще не було, але був трудовий стаж. У ПФУ додали, що він теж враховується у загальному страховому стажі під час виходу людини на пенсію.

«Основним документом, який підтверджує стаж, набутий до 2004 року, є трудова книжка. Якщо вона відсутня, особа має представити інші документи, які засвідчують її роботу, наприклад, довідки з підприємств, де працювала», — йдеться у повідомленні.

Які періоди не входять до страхового стажу після 2004 року:

роботу до 2004 року без відповідного запису в трудовій книжці або інших документів, що її підтверджують

діяльність за цивільноправовими договорами до 2016 року, коли внески не сплачувалися

навчання в коледжах, технікумах, університетах після 2004 року

навчання у закладах освіти після 2004 року можуть зарахувати до страхового стажу, якщо людина сплатить страхові внески на умовах добровільної участі у пенсійному страхуванні

час догляду за дитиною до досягнення нею трьох років враховують до страхового стажу після 2004 року. Так само як і періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала допомогу по безробіттю

