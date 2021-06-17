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Страшенний сморід і купи водоростей: відпочивальники засмучені станом пляжу у Скадовську

Страшенний сморід і купи водоростей: відпочивальники засмучені станом пляжу у Скадовську

Страшенний сморід і купи водоростей: відпочивальники засмучені станом пляжу у Скадовську

Через зловонний запах перебувати на пляжі можуть одиниці.

У Скадовську Херсонської області пляж не готовий до приймання туристів. На узбережжі величезні купи водоростей через що стоїть страшенний сморід.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

Місто Скадовськ, який є головним дитячим курортом країни, зустрічає відпочивальників горами камки, зібраної на пляжі. Перебуваючи під променями сонця водорості видають жахливий аромат, тому відпочивати на пляжі складно.

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Туристи сподіваються, що місцева влада подбає про те, аби купи камки з пляжу прибрали.  

Нагадаємо, що у Куяльницькому лимані на Одещині вода змінила колір і тепер грає різними відтінками - від іржавого до блідо-рожевого.

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