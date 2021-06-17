Страшенний сморід і купи водоростей: відпочивальники засмучені станом пляжу у Скадовську

Через зловонний запах перебувати на пляжі можуть одиниці.

У Скадовську Херсонської області пляж не готовий до приймання туристів. На узбережжі величезні купи водоростей через що стоїть страшенний сморід.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

Місто Скадовськ, який є головним дитячим курортом країни, зустрічає відпочивальників горами камки, зібраної на пляжі. Перебуваючи під променями сонця водорості видають жахливий аромат, тому відпочивати на пляжі складно.

Туристи сподіваються, що місцева влада подбає про те, аби купи камки з пляжу прибрали.

Нагадаємо, що у Куяльницькому лимані на Одещині вода змінила колір і тепер грає різними відтінками - від іржавого до блідо-рожевого.

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