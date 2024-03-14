Страшенно бояться місцевих: у Маріуполі росіяни показово затримали жінку за "шпигунство" (відео)

Так, у Маріуполі загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців. Зокрема, спецслужби так званої "ДНР" показово затримали жінку, підозрювану нібито в "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У Маріуполі показово затримали жінку через підозру у "шпигунстві"

На виборах хочуть "правильного" вибору

У такий спосіб вони хочуть залякати місцеве населення. Річ у тім, що вони самі страшенно бояться маріупольців та не довіряють їм.

"Тож навіть дострокове голосування проводили із військовими, а на виборчих дільницях перебуватимуть озброєні представники окупантів. Усе, щоб місцеві жителі зробили "правильний вибір", — зауважили у міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі знайшли ще одне місце поховання.

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