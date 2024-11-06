Страшенно бояться дронів: росіяни перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга (фото)

Окупанти змушені переміщати ці комплекси у бік кордону з Україною для боротьби з нальотами безпілотників, що постійно збільшуються.

Росіяни перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга для захисту своїх кордонів від дронів. Партизани відстежили рух колони "Палантин", що складається з 7 мобільних комплексів.

Про це повідомляє "АТЕШ".

Росіяни перекидають РЕБ із Санкт-Петербурга

Як зазначається, "Палантин" є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс веде радіоелектронну розвідку, пригнічує існуючі та перспективні системи зв'язку супротивника.

"Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зуміють вивести з ладу кожен комплекс РЕБ, перш ніж він зможе принести хоч якусь користь росіянам", - підсумували агенти.

Нагадаємо, українські захисники у Запорізькій області завдали влучного удару по позиціях окупантів, внаслідок чого було знищено кілька одиниць військової техніки та живої сили противника. Після цього члени партизанського руху "АТЕШ" зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВС РФ.

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