Страшна аварія на Рівненщині: загинула родина з дитиною – поліція озвучила ймовірну причину ДТП

На Рівненщині 6 липня у страшній ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі загинуло 14 людей, серед них 6-річна дитина. Аварія сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" о 15:45.

Як розповіли у Нацполіції, одна з версій слідства – пошкодження колес вантажівки. Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших працівників.

Там також додали, що всіх 14 загиблих ідентифікували – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві ДТП – хлопчикові, 4 липня виповнилось шість років. Серед загиблих – його батьки.

Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся – жителька Нетішина. У неї медики діагностували закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Загрози її життю не має.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила – як на автобус їде вантажівка.

Нагадаємо, на Закарпатті п'яний водій в'їхав у натовп людей: 6-річна дівчинка загинула на місці (фото, відео).

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