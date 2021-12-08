Страшна аварія у Чернігівській області: копи затримали водія вантажівки

Внаслідок аварії загинули 13 людей, ще семеро постраждали.

На Чернігівщині правоохоронці затримали водія-винуватця страшної ДТП, в якій загинуло 13 людей.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За попередніми даними, 44-річний водій вантажівки поряд із селищами Снов'янка та Киселівка не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП на місці загинули 11 людей, ще двоє померли у “швидкій” та лікарні. Травми різного ступеня тяжкості також отримали сім осіб. Усі вони перебувають у медзакладах, а стосовну стану їхнього здоров'я медики не роблять жодних прогнозів.

“Водій вантажівки також був госпіталізований. Після надання медичної допомоги чоловіка затримали. Нині він перебуває в спеціалізованій палаті під охороною поліції. Вирішується питання про повідомлення водію про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей) КК України”, — розповів начальник Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати деталі і очевидців аварії.

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