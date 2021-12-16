Страшна ДТП на Новому мосту у Дніпрі: в якому стані 18-річна постраждала та водій

Страшна ДТП на Новому мосту у Дніпрі: в якому стані 18-річна постраждала та водій

Попередньо аварія сталася через те, що автомобіль занесло на слизькій дорозі.

У Дніпрі на Новому мосту вночі 16 грудня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинула 19-річна дівчина, ще двоє людей серйозно постраждали.

Про це пише видання "Інформатор".

Постраждалу 18-річну дівчину з місця аварії госпіталізували до міської лікарні №16. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та перелом ноги. Черепно-мозкову травму також отримав 36-річний водій. У нього — струс мозку та перелом стегна.

Попередньо аварія сталася через те, що автомобіль занесло на слизькій дорозі.

“Експерти припускають, що водій не впорався з керуванням через мокру, слизьку дорогу. Крім того, ймовірно, на автівці вчасно не замінили шини на зимові”, — пишуть у міських телеграм-каналах.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області на трасі жорстко зіткнулися легковик та вантажівка, є постраждалі.

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