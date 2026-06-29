ДТП у Хмельницькому

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У Хмельницькому пасажирський потяг «Укрзалізниці» протаранив легковик. ДТП трапилася 29 червня 2026 року близько 02:21 на регульованому залізничному переїзді по вулиці Івана Франка.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

Зіткнення потяга та легковика у Хмельницькому: є загиблі

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини нічної ДТП на залізничному переїзді, внаслідок якої двоє людей загинули та ще двоє зазнали травм.

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За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» знехтував правилами безпеки — проігнорував заборонний червоний сигнал світлофора та звукове попередження, після чого виїхав на колії.

Це призвело до зіткнення потяга з автівкою. У легковик влетів потяг сполученням «Чоп — Ясіня — Київ».

Внаслідок потужного удару двоє 18-річних пасажирів легковика отримали несумісні з життям травми: дівчина загинула одразу на місці події, а юнак помер згодом у реанімаційному відділенні лікарні.

Керманича автівки та ще одного його пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).

Винуватцю аварії, який залишився живим, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Наразі досудове розслідування триває.

Подробиці резонансної ДТП у Києві

Нагадаємо, що 5 червня у Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП, коли автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний перехід, внаслідок чого загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Водій легковика, Павло Плєшивцев, якого суд заарештував на 60 діб без права застави, заперечує свою провину, стверджуючи в суді, що знепритомнів за кермом.

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Проте єдина пасажирка і свідок ДТП Юлія Волковська спростувала версію водія, заявивши, що він не непритомнів, а міцно тримався за кермо та ігнорував її зауваження. За її словами, під час руху чоловіку хтось зателефонував, після чого він узяв телефон до рук і почав небезпечно маневрувати в «шаховому порядку» та неконтрольовано збільшувати швидкість.

Саму Юлію наразі виписують з лікарні після операції на численних переломах, і на неї чекає тривале відновлення. Потерпіла пасажирка та батьки загиблого хлопчика вже об’єдналися навколо спільного адвоката і разом відстоюватимуть у суді справедливе покарання для винуватця трагедії.

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