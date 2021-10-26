Страшна ДТП у Миколаєві: розбита автівка, мертвий водій та постраждала дитина (фото)

Смертельна аварія сталася вночі.
В ніч проти 26 жовтня на вулиці Генерала Карпенка в Миколаєві зіткнулися два автомобілі Audi A6 та BMW 320.
Про це повідомили у поліції Миколаївської області.
Внаслідок зіткнення легковиків загинув 37-річний пасажир Audi. Також з місця події були госпіталізовані 26-річний водій BMW та двоє пасажирів 32 та 13 років.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть”.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років. Усі обставини та причини ДТП встановлюються.
Як повідомлялося, на дорозі "Слобідка-Кульчіївецька - Врублівці" неподалік села Баговиця Кам’янець-Подільського району Хмельницької області сталась смертельна ДТП. Авто переїхало 17-річного хлопця.