Страшна ДТП у Миколаївській області: розбиті автівки, постраждалі та мертвий водій (фото)

Страшна ДТП у Миколаївській області: розбиті автівки, постраждалі та мертвий водій (фото)

Що стало причиною аварії - наразі невідомо.

У Вознесенську на вулиці Болгарська сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Там зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Chery Tiggo.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, 62-річний водій Daewoo загинув на місці події. 43-річний керманич іншого автомобіля та троє його пасажирів із тілесними ушкодженнями доправлені до лікарні.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 2 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років.

ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Нагадаємо, у Кривому Розі водійка легковика на повній швидкості влетіла в дерево. В результаті удару автівка буквально перетворилася на купу металу. На місці загинула 29-річна дівчина.

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