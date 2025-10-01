Страшна негода в Одесі: рятувальники на плечах виносять людей із водяних пасток

Негода в Одесі 1 жовтня / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

В Одесі продовжується ліквідація наслідків стихії. Місто затопило, інфраструктура зруйнована. На жаль, є жертви.

Про це повідомляє ДСНС.

Дата публікації 11:11, 01.10.25 Кількість переглядів 8 В Одесі триває рятувальна операція через негоду

Рятувальники невпинно допомагають людям, які потрапили у пастку, вибратися. Їх деблокують із затопленого транспорту та понівечених автівок. Співробітники ДСНС буквально на власних плечах виносять людей до безпечних місць.

Реклама

«Не обстрілами єдиними — природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося», — зазначили у ДСНС.

Як ми писали, в Одесі та районі з вечора 30 вересня вирувала страшна негода, через яку загинули 9 людей. Серед жертв — дитина. Потужна злива спричинила підтоплення низки вулиць, фіксують пошкодження комунальної інфраструктури.

Ніч була вкрай важкою. Рятувальники кинули усі сили, щоб евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель. Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.

Стало відомо, що через стихію у власній домівці загинула родина з 5 людей.