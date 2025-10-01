- Дата публікації
Страшна негода в Одесі: рятувальники на плечах виносять людей із водяних пасток
Одеські рятувальники не припиняють допомогати людям, які постраждали від страшної негоди.
В Одесі продовжується ліквідація наслідків стихії. Місто затопило, інфраструктура зруйнована. На жаль, є жертви.
Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники невпинно допомагають людям, які потрапили у пастку, вибратися. Їх деблокують із затопленого транспорту та понівечених автівок. Співробітники ДСНС буквально на власних плечах виносять людей до безпечних місць.
«Не обстрілами єдиними — природа теж випробовує нас на міцність. Тримаємося», — зазначили у ДСНС.
Як ми писали, в Одесі та районі з вечора 30 вересня вирувала страшна негода, через яку загинули 9 людей. Серед жертв — дитина. Потужна злива спричинила підтоплення низки вулиць, фіксують пошкодження комунальної інфраструктури.
Ніч була вкрай важкою. Рятувальники кинули усі сили, щоб евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель. Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів.
Стало відомо, що через стихію у власній домівці загинула родина з 5 людей.