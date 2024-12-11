Страшна трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинула 4-річна дівчинка

Під час ліквідації пожежі виявлено тіло дитини.

11 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці Бересткова у селищі Широке Криворізького району.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

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"В кімнаті на другому поверсі горіли речі домашнього вжитку на загальній площі 45 кв.м.", – йдеться в повідомленні.

На жаль, не минулося без жертв. Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіло дівчинки 2020 року народження.

Наразі встановлюються причини займання.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталося загоряння в офісному приміщенні на четвертому поверсі з поширенням вогню на п'ятий поверх та дах будівлі.

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