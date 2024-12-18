Страшна трагедія на Волині: мікроавтобус з людьми злетів у кювет

18 грудня поблизу села Пальче Волинської області мікроавтобус, в якому перебувало 6 людей, злетів у кювет.

Про це повідомила поліція Волинської області.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет та зіткнувся з деревом.

"Внаслідок автопригоди водій загинув на місці, ще п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, постраждалих доставили у лікарню", – повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких військовослужбовець Національної гвардії України.

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