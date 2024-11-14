Страшна трагедія: пожежа на Харківщині забрала життя 5 людей, з них – 4 дитини

Причини її виникнення встановлюються фахівцями.

Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв.м.

Про це повідомили ДСНС України в Telegram.

Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей. Одна дитина постраждала.

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"Також з палаючого будинку врятували котика", – йдеться в повідомленні.

Врятований кіт

Надзвичайники працювали разом із місцевою пожежною командою. Пожежу ліквідували.

Нагадаємо, у Києві поблизу ст. м. "Лісова" зайнялася сильна пожежа.

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