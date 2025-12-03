"Страшна цифра": відома демографиня оцінила втрати населення України внаслідок війни

Демографічна криза в Україні / © ТСН

Реклама

Демографічні втрати України внаслідок повномасштабної війни можуть сягнути 10 мільйонів людей.

Таку оцінку, включаючи незворотні втрати та еміграцію, озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова в інтерв’ю для РБК-Україна.

Вчена назвала цю ситуацію "демографічною прірвою". Елла Лібанова назвала цю ситуацію "демографічною прірвою" і пояснила, що у розрахунок 10 мільйонів входять усі фактори, спричинені війною:

Реклама

“В цю цифру входить все: і додаткова смертність, і додаткове зниження народжуваності, тобто ненароджені через війну діти. Це міграція і це окупація. Чи може бути інакше? Ймовірно, може. Але я наразі інших варіантів не бачу. До зазначених чинників варто додати ще один – вплив на вікову структуру фактору ненароджених дітей. Бо якщо говорити про смертність, – там усі: й діти, й дорослі”.

Точні масштаби впливу війни на майбутню демографію стануть очевидні лише після її закінчення та проведення перепису. Однак, щодо міграції, наявні дані Євростату та інших джерел дозволяють зробити попередні висновки:

З країни емігрували приблизно 4,3 млн українців (за даними Євростату). До них можна додати ще 700 тисяч, які перебувають у Британії, США, Канаді, Латинській Америці, Грузії та Молдові. Загальна кількість воєнних мігрантів за кордоном — приблизно 5 мільйонів осіб.

Третина мігрантів — це діти й підлітки до 18 років. Водночас, лише 6% становлять люди вікової категорії від 65 років.

Реклама

Нагадаємо, раніше Лібанова відповіла, чи варто Україні очікувати повоєнного бебі-буму, подібного до того, що стався після Другої світової війни.