Бився за незалежність: на війні з окупантами загинув вчитель із Харківщини

На одному з напрямків ведення бойових дій загинув вчитель фізики з Харківщини Роман Кримсалюк.

Про смерть педагога повідомляється на сторінці Малиновського ліцею №1, що в селищі Малинівка Чугуївського району.

"Страшна звістка обпікає болем наші серця – у бою за незалежність України з російським окупантом загинув наш земляк, наш колега, наш кращий вчитель фізики - Кримсалюк Роман Юрійович", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік від перших днів повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну.

"Низько схиляємо голови в глибокій скорботі. Жодними словами не вгамувати пекучий біль втрати та не загоїти рани в душі. Вдячну пам’ять про Романа Юрійовича зберігатимуть усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні", - йдеться у повідомленні.

У ліцеї вирішили вшанувати пам’ять бійця живим коридором на подвір’ї навчального закладу.

Ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Красногорівка, Олександропіль, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 520 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 98 800 військових.

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