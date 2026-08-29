Страшні подробиці трагедії у селі Мила: основний удар припав на пансіонат для літніх людей

Пансіонат "Добрий дім" після удару / © Facebook Діани Буцко

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Більшість людей, які загинули внаслідок удару російського безпілотника та подальшої детонації боєприпасів у селі Мила Бучанського району Київської області, були мешканцями пансіонату для людей похилого віку. Наразі підтверджено загибель 27 постояльців закладу, ще десять тіл залишаються неідентифікованими.

Про це повідомила речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, яку цитує hromadske.

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За її словами, остаточну кількість загиблих можна буде встановити лише після проведення ідентифікації решток тіл, знайдених рятувальниками на місці російської атаки.

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Журналістка hromadske Діана Буцко, яка побувала на місці трагедії, зазначила у Facebook, що пансіонат називався «Добрий дім» і був розташований найближче до епіцентру вибуху. За її словами, саме на будівлю закладу припав основний удар.

«Усі, хто були у будинку, загинули», — написала журналістка.

Вона також повідомила, що загалом на місці трагедії знайшли щонайменше 31 тіло. За її даними, ще троє загиблих були місцевими мешканцями: двоє людей загинули у будинку навпроти пансіонату, ще одна людина перебувала в автомобілі.

Місцеві жителі розповіли журналістці, що чули щонайменше два прильоти. Перший, за їхніми словами, стався близько 20:30, після чого протягом усієї ночі тривала детонація боєприпасів.

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Жителі Милої, за словами Буцко, почали помічати появу складу з боєприпасами неподалік житлової забудови кілька місяців тому. Після російського удару у місцевих виникли питання щодо безпеки такого розміщення.

Окремо журналістка нагадала про удар по сусідній Капітанівці, який стався приблизно місяць тому. За її словами, тоді також існувала небезпека детонації, оскільки це село розташоване неподалік Милої.

Нагадаємо, трагедія у Милій сталася після влучання російського дрона по території підприємства, де, за даними української влади, зберігалися вибухонебезпечні предмети. Після удару виникла масштабна пожежа, а згодом почалася вторинна детонація боєприпасів, яка спричинила потужні вибухи та пошкодила розташовані поблизу житлові будинки.

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