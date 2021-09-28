“Страшніше за тортури електричним струмом”: затриманий окупантами в Криму журналіст передав листа на свободу

“Страшніше за тортури електричним струмом”: затриманий окупантами в Криму журналіст передав листа на свободу

Кореспондент "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко, якого окупаційна влада звинувачує у шпигунстві та екстремізмі, просить його не забувати.

Український журналіст, кореспондент "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко, який в слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя чекає на вирок підконтрольного Росії "суду", передав листа на свободу.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко.

В цьому листі, адресованому колезі-журналісту, Єсипенко просить, щоб його не забували, адже після серії гучних обмінів полоненими, про маловідомих в'язнів Кремля пам'ятає все менше людей.

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“Він каже, що страшніше за тортури електричним струмом те, що про нього просто забувають”, - зауважив Андрій Цаплієнко.

В’язень Кремля зумів передати цей лист через митрополита ПЦУ в Криму Климента.

“Владислава Єсипенка затримали в Криму в березні цього року. Після серії сюжетів для “Радіо Свобода”. Підкинута вибухівка, звинувачення в шпіонажі та тероризмі. І далі - приниження, знущання, тортури”, - нагадав Цаплієнко.

На 12 жовтня призначено наступне засідання “суду” у його справі, невдовзі його чекає вирок від окупантів.

“ФСБівці тиснуть на Владислава і вимагають мовчати, аби не отримав ще більший термін”, - зауважив його колега, закликавши залишати під своїм постом у соцмережі слова підтримки для в’язня Кремля.

Нагадаємо, раніше окупанти блокували доступ незалежних адвокатів до заарештованого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

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