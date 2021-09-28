“Страшніше за тортури електричним струмом”: затриманий окупантами в Криму журналіст передав листа на свободу

Кореспондент "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко, якого окупаційна влада звинувачує у шпигунстві та екстремізмі, просить його не забувати.
Український журналіст, кореспондент "Радіо Свобода" Владислав Єсипенко, який в слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя чекає на вирок підконтрольного Росії "суду", передав листа на свободу.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко.
В цьому листі, адресованому колезі-журналісту, Єсипенко просить, щоб його не забували, адже після серії гучних обмінів полоненими, про маловідомих в'язнів Кремля пам'ятає все менше людей.
“Він каже, що страшніше за тортури електричним струмом те, що про нього просто забувають”, - зауважив Андрій Цаплієнко.
В’язень Кремля зумів передати цей лист через митрополита ПЦУ в Криму Климента.
“Владислава Єсипенка затримали в Криму в березні цього року. Після серії сюжетів для “Радіо Свобода”. Підкинута вибухівка, звинувачення в шпіонажі та тероризмі. І далі - приниження, знущання, тортури”, - нагадав Цаплієнко.
На 12 жовтня призначено наступне засідання “суду” у його справі, невдовзі його чекає вирок від окупантів.
“ФСБівці тиснуть на Владислава і вимагають мовчати, аби не отримав ще більший термін”, - зауважив його колега, закликавши залишати під своїм постом у соцмережі слова підтримки для в’язня Кремля.
Нагадаємо, раніше окупанти блокували доступ незалежних адвокатів до заарештованого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.