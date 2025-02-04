Страшний удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра (фото)

В однієї загиблої залишився однорічний син, інша – була вагітною.

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Ізюму (Харківська область) серед інших загинула молода вагітна жінка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", – каже очільник ОВА.

Борівська селищна рада уточнює, що молоді дівчата були сестрами і загинули під час відвідин Державної міграційної служби.

Нечволод (Жальпіс) Олександра Артурівна, 28.09.2006 р.н, - дружина захисника України. Без мами залишився однорічний син;

Нечволод Ангеліна Артурівна, 28.06.2005 р.н. – готувалася стати мамою. Російська бомба обірвала життя дівчини і її ненародженої дитини.

Крім того, внаслідок ракетного удару загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік. Загалом загинуло 5 людей.

Постраждали 55 людей, серед них 3 дитини – хлопчик 6 років, дівчата 14 та 16 років. Дівчина 14 років у важкому стані. Хлопчик та 16-річна дівчина в середньому.

Нагадаємо, що в Ізюмі встановили особу п’ятого загиблого після ракетного удару.

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