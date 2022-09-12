"Страшно, п*здець": поранений на Харківщині окупант зі слізьми прощався з дружиною і розповів про гору трупів

Російські військові під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.

Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.

Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.

Поранений осколками загарбник зателефонував дружині, якій і розповів, як ЗСУ проривають їхню оборону.

"Ми не можемо тримати оборону, у них дуже сильна зброя, порівняно із нашою. Ми попросили підтримки авіації, нам сказали "Х*й, тримайте оборону самі як хочете", – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: "У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я. Патронів залишилось, бл*дь, у всіх - по магазину. Страшно, п*здець. Я вже за*бався пацанів вантажити. Все болить, я весь в крові", - каже окупант.

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "Та х*й його знає, коли ці літаки… І чи долетять вони ще сюди. Чотири летіли – не долетіли, збили нах*й", - саказав росіянин.

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