Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Страшно, п*здець": поранений на Харківщині окупант зі слізьми прощався з дружиною і розповів про гору трупів

Дата публікації
Перегляди
6553
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Страшно, п*здець": поранений на Харківщині окупант зі слізьми прощався з дружиною і розповів про гору трупів

Фото: pixabay.com

Російські військові під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.

Рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників. У них закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями. Тож їм залишається тільки прощатися з рідними і плакати від безвиході.

Це підтверджує розмова російського окупанта з дружиною, яку перехопила СБУ.

Поранений осколками загарбник зателефонував дружині, якій і розповів, як ЗСУ проривають їхню оборону.

"Ми не можемо тримати оборону, у них дуже сильна зброя, порівняно із нашою. Ми попросили підтримки авіації, нам сказали "Х*й, тримайте оборону самі  як хочете", – розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: "У нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх*я. Патронів залишилось, бл*дь, у всіх - по магазину. Страшно, п*здець. Я вже за*бався пацанів вантажити. Все болить, я весь в крові", - каже окупант.

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "Та х*й його знає, коли ці літаки… І чи долетять вони ще сюди. Чотири летіли – не долетіли, збили нах*й", - саказав росіянин.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6553
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація