"Страшно виходити надвір": в Одесі на вулиці помітили чоловіка зі зброєю

Чоловік навіть направив зброю на перехожих.

В Одесі містяни скаржаться на сусіда, який вночі зі зброєю ходить вулицями і відстрілює безпритульних собак.

Про це пише місцевий Телеграм-канал.

“Хочу повідомити про неадеквата на вулицях міста та застерегти випадкових перехожих. Все відбувалося біля Бреуса. Цієї ночі, о 23:55, почула постріл, потім за 7 хвилин ще один. Виглядаю у вікно та спостерігаю картину: сусід із нашого під'їзду зі зброєю (можливо, рушниця, можу помилятися) ходить вулицею. Вийшов відстрілювати бездомних собак, які, до речі, абсолютно невинні, нікого жодного разу не чіпали, без агресії до людини. Перебував у неадекватному стані, потім направив зброю на випадкових перехожих. Там почалася бійка... Хлопець намагався викликати поліцію і не пустити сусіда до під'їзду, почалася бійка. У результаті хлопцю сусід розбив обличчя зброєю.Страшно виходити надвір”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у Києві на Воскресенських садах чоловік намагався зарубати пса сокирою.

А в Одесі двоє чоловіків та дівчина врятували пса, який впав в щілину між двома будинками і не міг самостійно вибратися звідти впродовж тижня.

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