- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 41k
- Час на прочитання
- 1 хв
Страшний вибух біля Житомира — що кажуть ДСНС і поліція
Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира.
В ДСНС України кажуть, що з’ясовують інформацію про вибух поблизу Житомира.
Як повідомили ТСН.ua, вибух попередньо стався не на АЗС, хоча є інформація і про руйнування, але підтвердження цього наразі немає.
«Усі відповідні служби прямують на місце події», — зазначають у ДСНС України.
Спочатку була інформація, що вибух стався на меблевій фабриці, потім, попередньо, на території військової частини. Точна інформація з’ясовується.
«Наразі достовірної інформації немає. Служби їдуть на місце вибуху», — кажуть у ДСНС України.
Поліція Житомирської області додала, що працює на місці вибуху поблизу Житомира.
«Подія сталася 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Триває з’ясування обставин», — йдеться в повідомленні.