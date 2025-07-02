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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Страшний вибух біля Житомира — що кажуть ДСНС і поліція

Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира.

Автори публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Вибух у Житомирі

Вибух у Житомирі

В ДСНС України кажуть, що з’ясовують інформацію про вибух поблизу Житомира.

Як повідомили ТСН.ua, вибух попередньо стався не на АЗС, хоча є інформація і про руйнування, але підтвердження цього наразі немає.

«Усі відповідні служби прямують на місце події», — зазначають у ДСНС України.

Спочатку була інформація, що вибух стався на меблевій фабриці, потім, попередньо, на території військової частини. Точна інформація з’ясовується.

«Наразі достовірної інформації немає. Служби їдуть на місце вибуху», — кажуть у ДСНС України.

Поліція Житомирської області додала, що працює на місці вибуху поблизу Житомира.

«Подія сталася 2 липня близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. Триває з’ясування обставин», — йдеться в повідомленні.

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