Страсний тиждень 2023 року: що можна і не можна їсти за днями

Страсний тиждень (Седмиця) — останній тиждень Великого посту, який закінчується напередодні Великодня. В цей період обмеження в їжі стають найбільш суворими. Що можна і не можна їсти на Страсний тиждень за днями — читайте в матеріалі ТСН.ua.

2023 року православні християни будуть святкували Великдень 16 квітня, а отже Страсний тиждень припадає на 10-15 квітня. Ці сім днів носять таку назву через події, які описані в Біблії. Перед своєю смертю на хресті Ісус Христос пройшов чимало випробувань: Таємна вечеря, арешт, страждання, розп'яття. Тільки на Великдень настав спокій в його душі.

Страсний тиждень збігається з Великим постом, але ці події абсолютно різні. Віряни вшановують обидві. В цей період прийнято відвідувати церковну службу та дуже суворо обмежувати себе в їжі.

Що можна їсти на Страсний тиждень: перелік дозволених продуктів

Що можна їсти на Страсний тиждень? / Фото: Pexels

Віряни дотримуються Великого посту не лише для духовного очищення. Такі обмеження позитивно впливають і на здоров'я людини, якщо харчуватися правильно. Навесні (а саме на цей період припадає Великий піст і Страсний тиждень), за словами медичних працівників, корисно відмовитися від важкої білкової їжі, щоб зміцнити перевантажений за зиму організм.

Що можна їсти у Страсний тиждень:

Овочі, зелень — до раціону можна додати капусту (сиру чи тушковану), солодкий перець, помідори, картоплю, гарбуз, моркву, селеру, кукурудзу. Також можна їсти базилік, кріп, кінзу, петрушку, шпинат, щавель, зелену цибулю. Фрукти — їх можна вживати у сирому вигляді, додавати в салати чи тушкувати. Крупи — під час посту на Страсний тиждень можна їсти будь-які каші. Бобові — горох, сочевиця, боби, квасоля. Всі ці продукти є чудовим джерелом рослинного білка. Їх можна по-різному готувати та подавати як основну страву або гарнір. Солодка консервація — джеми, конфітюри, варення їсти дозволяється, також можна додавати до каш чи їсти окремо сухофрукти. Напої — кисіль, узвар, морс, рослинне молоко, чай, кава. Солодощі — якщо ви не можете відмовитися від солодкого, можете додати до раціону мед, цукор, горіхи, халву, чорний шоколад, пісний зефір, козинаки, льодяники.

Важливо їсти у Страсний тиждень дозволені продукти у кількості, яка потрібна, щоб залишатися здоровими. Адже переїдання також вважається тяжким гріхом.

Страсний тиждень: що можна їсти за днями

Страсний тиждень: що можна їсти за днями / Фото: Pexels

Піст на Страсний тиждень повинен бути особливо суворим. Більшість вірян намагаються практично повністю обмежити себе в їжі. Тому варто заздалегідь скласти щоденний раціон на Седмицю:

Світлий понеділок — можна їсти сирі овочі і фрукти, хліб, горіхи та мед. Харчуються віряни лише раз на день, краще робити це ввечері. Чистий вівторок — дозволяються сирі фрукти та овочі, хліб та горіхи. Можна додати і трішки меду, якщо ви полюбляєте солодке. Страсна середа — мед, горіхи, хліб, сирі овочі та фрукти повинні становити весь раціон. Від жирної їжі та особливо олії варто повністю відмовитися. Чистий четвер — мед, горіхи, сирі фрукти та овочі, хліб є головною частиною раціону. Можна їсти теплу їжу, але краще без олії. Дозволяється вживати невелику кількість вина. Цього дня вже можна починати готуватися до Великодня, наприклад, пекти паски і фарбувати яйця. Страсна п'ятниця — краще повністю відмовитися від їжі, пити лише воду. Але робити так можна лише в тому разі, якщо ви впевнені в своєму здоров'ї. Велика субота — можна їсти сирі фрукти та овочі, хліб, мед та горіхи. Дозволяється навіть гаряча їжа, але без вина. Неділя (Великдень) — знімаються всі обмеження, однак потрібно дуже обережно повертатися до звичного раціону і не переїдати жирної їжі.

Страсний тиждень: що не можна робити

Страсний тиждень: що не можна робити / Фото: Pexels

Страсний тиждень вважається найбільш суворим періодом під час Великого посту. Забороняється вживати рибу, м'ясо, яйця, молочні продукти. А в Страсну п'ятницю, коли Ісус Христос за переказами був розіп'ятий на хресті, також не дозволяється взагалі їсти. Можна пити лише воду. Також не можна:

святкувати;

розважатися;

сваритися;

лихословити;

мати інтимну близькість;

брехати;

заздрити;

хрестити дітей;

вінчатися;

залицятися;

ображати людей;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети і традиції

На Великий понеділок сонячна погода, значить буде гарний врожай.

У Чистий вівторок йде дощ — чекайте на холодний і неврожайний рік.

Якщо купити курячі яйця у Страсну середу, вони довго не будуть псуватися.

Перераховувати гроші потрібно у Чистий четвер, тоді на людину буде чекати достаток.

На Страсну п'ятницю світить сонце — наступні тижні буде тепло.

Якщо у Велику суботу веселитися, потім увесь рік будете плакати.

На Чистий четвер намагалися завершити прибирання в будинку до Великодня. Також починали пекти паску і фарбувати яйця. Наші предки обов'язково йшли митися, щоб очистити не лише душу, але й тіло.

Яку молитву читати в Страсний тиждень

Молитви на Страсний тиждень / Фото: Pexels

Господи і Владика живота мого, дух неробства,зневіри, любоначалія і пустослів'я не дай мені. Дух же цнотливості, смиренномудрія, терпіння і любові даруй мені, рабу твоєму. Їй, Господи, Царю, даруй ми зрети моя гріхи і не осуждати брата мого, яко благословен єси На віки віків.

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милосердя і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми, віруємо в тебе і припадаємо до Твоєї величі, з душевним страхом і трепетом. Ми вважаємо себе негідними рабами твоїми, приносимо за милості твої, надані нам, подяка безмежна. Шануємо тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи, знову дякуємо! Почуй нашу благання і дай нам процвітати в любові до Тебе, до своїх ближніх і вести доброчесне життя. Амінь.

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