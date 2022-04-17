Страсний тиждень за днями: що можна їсти, головні заборони і традиції

Страсний тиждень за днями: що можна їсти, головні заборони і традиції

Страсний тиждень за днями: що можна їсти, традиції, заборони. Читайте про найважливіший тиждень перед Великоднем в матеріалі ТСН.ua.

Останній тиждень Великого посту, який вважається серед християн найсуворішим, часто називають "Страсний тиждень" або "Страсна седмиця". 2022 року він починається 18 квітня та буде тривати до 23 квітня.

Серед наших предків існувало чимало традицій, пов'язаних зі Страсним тижднем. Вони збереглися і до сьогоднішніх днів. Віряни намагаються дотримуватися заборон кожного дня Страсної седмиці.

Що не можна робити в Страсний тиждень

Весь останній тиждень Великого посту дуже важливо не ігнорувати суворість та не вживати в їжу м'ясні, молочні страви, а також яйця і рибу.

Заборонено веселитися, святкувати, головно співати та розмовляти - краще провести всі дні до Світлого Господнього Воскресіння в молитві.

Плотські бажання і втіхи вважаються великим гріхом, а тому в Страсний тиждень потрібно стримувати пориви свого тіла та займатися очищенням душі.

Якщо вас попросили про допомогу, не дозволено відмовляти, адже віряни вважають, що в Страсний тиждень сам Бог звертається до людей з проханням.

В жодному разі не сваріться з близькими, рідними, друзями, також неприпустимими є лихослів'я, заздрість, агресія, брехня.

В храмах в Страсний тиждень не проводять вінчання та таїнства хрещення, не поминають мертвих і не святкують релігійні свята.

Що можна робити в Страсний тиждень за днями

Великий понеділок: цього дня під час богослужіння в церкві розповідають історію про те, як Христос прокляв безплідну смоковницю. В понеділок прийнято прибирати в оселі, фарбувати, білити, займатися дрібним ремонтом та молитися.

Великий вівторок: вважається, що саме цього дня Ісус викрив книжників і фарисеїв, також ввечері у вівторок він оповів апостолам притчу про десять дів, данину кесареві, таланти та воскресіння мертвих, про кінець світу та Страшний суд. Цього дня варто прибрати одяг, предмети побуту і речі, а також все попрати і попрасувати.

Велика середа: саме цього дня Іуда ухвалив рішення зрадити за 30 срібників Ісуса Христа, а грішниця помазала Сина Божого миром, готуючи його до поховання. З цього дня можна починати готуватися до великої трапези.

Чистий четвер: для вірян він знаменний чотирма подіями: Омовіння Христом ніг його учням, Таємна вечеря, зрада Іуди та молитва Ісуса в Гетсиманському саду. "Чистим" цей четвер прозвали тому, що цього дня намагаються провести омивання тіла та душі. Також господині починають пекти паску та фарбувати крашанки.

Страсна п'ятниця: сумний та дуже важливий для вірян день, коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті. Цей день присвячують молитвам і не займаються жодними побутовими справами.

Велика субота: саме цього дня поховали Христа. В храмах освячують великодню їжу, а потім дивляться на сходження благодатного вогню.

Що можна їсти в Страсний тиждень

Що можна їсти в Страсний тиждень / pixabay.com

Понеділок - холодна термічно необроблена їжа без олії, непідігріті напої. Вівторок - холодна їжа без олії і холодні напої. Середа - утримуйтесь від термічно обробленої їжі, можна їсти сири фрути і овочі, пити холодні напої. Четвер - можна їсти теплу їжу, але лише рослинну. Можна вживати невелику кількість вина. П'ятниця - можна їсти тільки ввечері і лише шматок хліба, фрукти, салат з овочів. Субота - гаряча їжа, але без олії.

Молитва на Страсний тиждень

Господи і Владика живота мого, дух неробства,зневіри, любоначалія і пустослів'я не дай мені. Дух же цнотливості, смиренномудрія, терпіння і любові даруй мені, рабу твоєму. Їй, Господи, Царю, даруй ми зрети моя гріхи і не осуждати брата мого, яко благословен єси На віки віків.

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що дарує милосердя і щедроти, милість Твоя безмірна, людинолюбство - величезне. Ми, віруємо в тебе і припадаємо до Твоєї величі, з душевним страхом і трепетом. Ми вважаємо себе негідними рабами твоїми, приносимо за милості твої, надані нам, подяка безмежна. Шануємо тебе, як Господа, Владику світу і нашого благодійника, славимо, хвалимо тебе, молитву про милосердя підносимо, припадаючи, знову дякуємо! Почуй нашу благання і дай нам процвітати в любові до Тебе, до своїх ближніх і вести доброчесне життя. Амінь.