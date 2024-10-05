Страта 4 українських військових у Вовчанську: підозрюваний окупант перебуває в полоні

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочате після допитів військовополонених росіян.

Російського окупанта, який причетний до страти на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ чотирьох українських військових, можуть судити в Україні. Підозрюваний перебуває в українському полоні.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни було розпочате після допитів військовополонених росіян, під час яких було отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

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За словами керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Проте цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваною у вказаному провадженні, перебуває в українському полоні.

“Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження, а провести справедливий судовий процес і винести вирок із реальним виконанням покарання”, — заявив Фільчаков.

У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше CNN оприлюднило кадри чергового воєнного злочину росіян – страти трьох українських бійців, які здалися в полон окупантам під Покровськом. МЗС України закликало світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства й катування українських полонених.

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