Страта беззбройного військового ЗСУ мечем: розпочато досудове розслідування

Розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця армією РФ.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Що відомо
Як зазначають, 17 вересня 2024 року в одному з телеграм-каналів опублікували допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у Новогродівці, що на Донеччині. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого солдата відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук.
"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.
Станом на зараз правоохоронці:
- проводять невідкладні слідчі та розшукові дії
- досліджують обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб
- спрямували доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.
Нагадаємо, росіяни здійснили черговий кривавий воєнний злочин у Новогродівці на Донеччині. Вони стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.
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