Страта беззбройного військового ЗСУ мечем: розпочато досудове розслідування

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо

Як зазначають, 17 вересня 2024 року в одному з телеграм-каналів опублікували допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у Новогродівці, що на Донеччині. На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого солдата відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук.

"Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло", - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Станом на зараз правоохоронці:

проводять невідкладні слідчі та розшукові дії

досліджують обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб

спрямували доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.

Нагадаємо, росіяни здійснили черговий кривавий воєнний злочин у Новогродівці на Донеччині. Вони стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

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