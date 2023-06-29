Страта окупантами підлітків у Бердянську: батьки не можуть поховати своїх дітей, бо їм не віддають тіла

У четвер, 29 червня, хлопців мали ховати, але батькам не віддали тіла дітей.

Окупанти не віддали батькам тіла підлітків Тиграна Оганнисяна та Микиту Ханганова, яких росіяни вбили у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області.

Про це повідомили ЗМІ рідні вбитих хлопців та очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

У четвер, 29 червня, хлопців мали ховати, але цього не відбулося через цинічні дії окупаційної "влади".

"Поховання не відбулося. Що буде далі - наразі не відомо", - зазначила Галіціна.

У коментарі УП співрозмовники з окупованого Бердянська повідомили, що так звані представники слідчого комітету РФ в окупованому Бердянську не віддають рідним довідку про дозвіл на захоронення, тому рідні не можуть забрати з моргу їхіні тіла та поховати.

Також журналісти додають, що бабусю Тіграна Оганнісяна окупанти не пропустили на впізнання тіла онука. Вбитих змогли побачити лише рідні другого вбитого хлопця Микити Ханганова, які впізнали обох.

Нагадаємо, днями у тимчасово окупованому Бердянську окупанти заявили, що вбили двох підлітків - 16-річних Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова. Росіяни звинувачували їх у "підготовці диверсії на мелітопольській залізниці". Силовики декілька днів катували Оганесяна та Ханганова.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав подробиці вбивства Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова у Бердянську.

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