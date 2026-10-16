Страта трьох українських захисників на заводі у Вовчанську: встановлено особи п’ятьох окупантів

Російські воєнні злочинці / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Українські правоохоронці встановили особи п’ятьох російських військовослужбовців, причетних до розстрілу трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині влітку 2024 року. Серед підозрюваних — командир батальйону, який віддавав накази вбивати полонених, та четверо його підлеглих, які брали участь у виконанні наказів або сприяли злочинам.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Реклама

За даними слідства, у червні 2024 року український військовий під час боїв у Вовчанську втратив орієнтацію та опинився на позиціях російських окупантів. Через чисельну перевагу противника він здався в полон.

Реклама

Після допиту російські військові з позивними «Кот» і «Алтай» доповіли про полоненого старшому на позиції з позивним «Красавчік». Той отримав від командира батальйону на позивний «Єнот» наказ убити українського захисника.

За вказівкою «Красавчіка» полоненого відвели до контрольно-пропускного пункту заводу. Там «Кот» застрелив його пострілом у голову, а «Алтай» контролював периметр.

На початку липня 2024 року окупанти за аналогічною схемою стратили ще двох українських військових, які потрапили в полон під час боїв у Вовчанську. Спочатку їх допитували, прив’язавши до стовпів, а після наказу «Єнота», переданого через «Красавчіка», відвели до насосної станції.

Там «Кот» і «Алтай» вистрілили кожному в потилицю. Обидва захисники загинули на місці. Ще двоє російських військових із позивними «Коба» та «Вуду» супроводжували полонених і охороняли територію.

Реклама

Причетність кожного з фігурантів встановили завдяки свідченням, радіоперехопленням, інформації з електронних носіїв і відеозаписам із безпілотників.

П’ятьом російським військовослужбовцям заочно повідомили про підозру. Командира батальйону «Єнота» та старшого на позиції «Красавчіка» підозрюють у відданні наказів про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. «Коту» інкримінують умисне вбивство військовополонених за попередньою змовою групою осіб, а «Кобі» та «Вуду» — пособництво у вчиненні цього злочину.

Дії підозрюваних кваліфікували за відповідними положеннями статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення законів і звичаїв війни, а також статей щодо співучасті у злочині.

Ще одного учасника страт — Сергія Тужилова з позивним «Алтай» — раніше засудили до довічного позбавлення волі. Наразі його захисник оскаржує вирок в апеляційному суді.

Реклама

Нагадаємо, російські окупанти постійно вчиняють воєнні злочини, здійснюючи розстріл українських військовополонених. Один з таких випадків стався на Донеччині, де за фактом страти полоненого розпочато кримінальне провадження.

Новини партнерів

Новини партнерів