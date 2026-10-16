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Страта трьох українських захисників на заводі у Вовчанську: встановлено особи п’ятьох окупантів
Командир батальйону російської окупаційної армії на позивний «Єнот» віддав наказ убити українських захисників.
Українські правоохоронці встановили особи п’ятьох російських військовослужбовців, причетних до розстрілу трьох українських військовополонених на території Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині влітку 2024 року. Серед підозрюваних — командир батальйону, який віддавав накази вбивати полонених, та четверо його підлеглих, які брали участь у виконанні наказів або сприяли злочинам.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, у червні 2024 року український військовий під час боїв у Вовчанську втратив орієнтацію та опинився на позиціях російських окупантів. Через чисельну перевагу противника він здався в полон.
Після допиту російські військові з позивними «Кот» і «Алтай» доповіли про полоненого старшому на позиції з позивним «Красавчік». Той отримав від командира батальйону на позивний «Єнот» наказ убити українського захисника.
За вказівкою «Красавчіка» полоненого відвели до контрольно-пропускного пункту заводу. Там «Кот» застрелив його пострілом у голову, а «Алтай» контролював периметр.
На початку липня 2024 року окупанти за аналогічною схемою стратили ще двох українських військових, які потрапили в полон під час боїв у Вовчанську. Спочатку їх допитували, прив’язавши до стовпів, а після наказу «Єнота», переданого через «Красавчіка», відвели до насосної станції.
Там «Кот» і «Алтай» вистрілили кожному в потилицю. Обидва захисники загинули на місці. Ще двоє російських військових із позивними «Коба» та «Вуду» супроводжували полонених і охороняли територію.
Причетність кожного з фігурантів встановили завдяки свідченням, радіоперехопленням, інформації з електронних носіїв і відеозаписам із безпілотників.
П’ятьом російським військовослужбовцям заочно повідомили про підозру. Командира батальйону «Єнота» та старшого на позиції «Красавчіка» підозрюють у відданні наказів про порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. «Коту» інкримінують умисне вбивство військовополонених за попередньою змовою групою осіб, а «Кобі» та «Вуду» — пособництво у вчиненні цього злочину.
Дії підозрюваних кваліфікували за відповідними положеннями статті 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення законів і звичаїв війни, а також статей щодо співучасті у злочині.
Ще одного учасника страт — Сергія Тужилова з позивним «Алтай» — раніше засудили до довічного позбавлення волі. Наразі його захисник оскаржує вирок в апеляційному суді.
Нагадаємо, російські окупанти постійно вчиняють воєнні злочини, здійснюючи розстріл українських військовополонених. Один з таких випадків стався на Донеччині, де за фактом страти полоненого розпочато кримінальне провадження.