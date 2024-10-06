Страта українських полонених у Нью-Йорку: омбудсман звернувся до ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Організації об'єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу нового воєнного злочину російських окупантів - розстрілу беззбройних українських військових, які здалися в полон, у селищі Нью-Йорк на Донеччині.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Дмитро Лубінець зазначив, що в неділю, 6 жовтня, в Мережі з’явилося відео з ймовірною стратою українських військовополонених.

З цього приводжу він звернувся з вимогою до міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права.

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“Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку”, - наголосив він.

При цьому омбудсман підкреслив, що такі дії російських військових толеруються їхнім вищим керівництвом.

“Саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання”, - підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні у Мережі опублікували відео з доказом ще одного воєнного злочину російських окупантів, які розстріляли полонених українських бійців у селищі Нью-Йорк Донецької області.

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