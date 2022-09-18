Стратегічний провал Путіна: у міноборони Великої Британії назвали невдачі Росії в Україні

Глава оборонного відомства Великої Британії заявив, що Путін "не справляється з усіма своїми військово-стратегічними цілями".

Президент Росії Володимир Путін зазнає невдач у війні проти України.

Про це пише The Guardian з посиланням на голову оборонного штабу міністерства оборони Великобританії адмірал Тоні Радакін.

На думку адмірала, конфлікт в Україні, попри успіхи ЗСУ, може затягнутися, але Путіну не вдасться досягнути своїх цілей через стратегічний провал.

"З самого початку ми говорили, що це була стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі, він хотів підкорити Україну, цього не станеться", - заявив Радакін.

Він додав, що намагання Путіна захопити Київ за 3 дні закінчилися невдачею, так само провалом закінчилося і намагання послабити НАТО.

"У нього завжди були проблеми з укомплектуванням екіпажів техніки, яку він має. Він не має достатньої кількості особового складу. Його сили на місцях дуже слабкі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які є мужніми, вони борються за свою країну, і вони прийняли міжнародну підтримку, яку всі ми надаємо", - сказав Радакін.

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