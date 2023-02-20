"Стратегічний візит": Єрмак розповів деталі поїздки президента США Байдена до Києва (фото)

У Вашингтона та Києва спільна мета, наголосив Єрмак.

Візит президента США Джо Байдена до України 20 лютого є стратегічним. Зокрема, українська влада очікує на вирішення низки питань в контексті боротьби із російськими окупантами.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.

Єрмак розповів, що вирішуються чимало питань і "будуть пришвидшені ті, які підвисли". Він наголосив, що у Вашингтона та Києва спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї.

"Історичний візит Президента США Джо Байдена в Київ та зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським. Україна сьогодні - це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу. Повірте, візит Джо Байдена - стратегічний", - написав керівник ОПУ.

Єрмак також подякував раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким він працював, зокрема і над питанням візиту.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський привітав президента США Джо Байдена у Києві і заявив, що візит американського лідера є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців.

Раніше президент США Джо Байден, який прибув до Києва, повідомив мету свого візиту.