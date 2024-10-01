Стратегія США в Україні "знекровлює націю" та веде до програшу у війні: гучна стаття The Atlantic

Ветеран війни у Вʼєтнамі Карл Марлантес та письменник і ветеран Еліот Акерман вважають, що американська стратегія в Україні "повільно знекровлює націю та її народ до смерті". Україна ризикує програти цю війну.

Таку думку вони висловили у колонці The Atlantic.

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"Американська стратегія в Україні надає українському народу достатньо військової допомоги, щоб не програти війну, але недостатньо, щоб виграти її. Ця стратегія повільно знекровлює Україну та її народ. Ми обидва ветерани морської піхоти. Ми маємо загальний 60-річний бойовий досвід, включаючи В'єтнам, Ірак та Афганістан. Жахи війни нам не чужі. Проте ми обидва відчували глибоке занепокоєння, коли завершували нашу поїздку", - написали вони після візиту до України.

Ветерани війни наголосили, що США повинні надати Україні усю необхідну зброю, щоб "використовувати її для

нашої спільної оборони".

На їхню думку, Україна пропонує вигідну угоду, якщо Сполучені Штати хочуть стримати Володимира Путіна і зупинити просування Китаю та Ірану.

"Війна в Україні ризикує бути програною - не тому, що росіяни перемагають, а тому, що союзники України не дозволили їм перемогти. Якщо ми будемо заохочувати українців воювати, але не дамо їм інструментів, необхідних для перемоги, історія неодмінно дійде висновку, що не лише росіяни скоювали злочини проти України", - підсумували вони.

Нагадаємо, американська компанія Boeing виробить для України бомби малого діаметра.

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