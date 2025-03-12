Стратегія відновлення нації: Євген Шагов розповів, як відновити здоров’я українців

Стати нацією довгожителів цілком можливо. Про це на Конгресі Invest in Ukraine розповів Євген Шагов – кандидат медичних наук, засновник першої в Україні екосистеми управління віком AGE MANAGEMENT ECOSYSTEM.

За даними МОЗ, лише за два роки повномасштабного вторгнення українці «постаріли» на понад десять років. Фізичне та психологічне виснаження, хронічна втома несуть ризики для якості життя окремої людини, а в масштабі країни можуть вплинути на падіння ефективності в цілих галузях. Саме тому на думку Євгена Шагова, зараз час змінити парадигму ставлення до свого тіла і взяти контроль в свої руки.

«Ми живемо в епоху, коли наука та технології відкривають те, що раніше здавалося неможливим. Генна інженерія, гормональна оптимізація, нутритивні протоколи та біотехнології дають змогу керувати тілом на клітинному рівні», – розповів Євген Шагов під час свого виступу.

Інвестиції в здоров’я – це інвестиції в майбутнє, наголосив Шагов. Топ-менеджери України й світу розуміють цінність своєї продуктивності, тому обирають для себе сучасні техніки контролю над віком. Проте такі рішення можуть бути доступними для кожного. Він також зазначив, що Україна має шанс стати першою країною, яка системно керує біологічним віком нації та увійти в ТОП 5 народів-довгожителів.

Сім років тому Євген Шагов створив AM ECOSYSTEM, щоб дати українцям можливість контролювати свій біологічний вік, відновлювати баланс енергії й гормонів та жити якісним життям. Це екосистема персоналізованих рішень, яка спирається на сучасні наукові дослідження та доказову медицину. Вона покриває всі етапи – наукову розробку методик, навчання лікарів, систему діагностики та консультацій, індивідуальну схему підтримки молодості та енергії з використанням персональних сапліментів і балансирів гормонів.

AM ECOSYSTEM пропонує лінійку готових продуктів, які через природну корекцію гормонального балансу повертають людям енергію й стабільну продуктивність, дозволяючи попередити виникнення хронічних хвороб. Серед них:

Гуманітарна ініціатива FENX, продукт, який забезпечує клітинну регенерацію навіть у екстремальних умовах. Його створено спеціально для військових.

Продукт AM NRG BOX є персоналізованим рефіллером енергії з використанням штучного інтелекту та стандартів доказової медицини.

Ядром екосистеми є AM SYSTEM – преміальний хаб, що надає послуги управління біологічним віком та персоналізованого оздоровлення.

Компанія пропонує як індивідуальні пакети різного рівня, так і корпоративні рішення для команд. Їх обирають лідери, які хочуть зберігати здоров’я і енергійність свого колективу. ТОП-5% керівників вже впроваджують AGE MANAGEMENT у свої компанії, інші – просто підлаштовуються. Адже відсутність інвестицій в стабільність команди призводить до втрати 30% HR-бюджету.

Окрім індивідуальних послуг під стан і запит конкретної людини, компанія навчає українських лікарів методам контролю за віком та розробляє сучасні протоколи для інтеграції у вищу медичну освіту в АМ ACADEMY.

Євген Шагов прагне змінити ставлення до превентивної медицини на рівні держави, тож ініціює створення базових документів для формування політики довголіття:

«Довголіття й молодість тіла – це активний вибір людини. Нам належить пройти цю світоглядну зміну у ставленні до свого здоров’я. Не звертатись до лікарів, коли все вже погано, а превентивно підтримувати свій стан, не доводячи себе до хвороб. В AM ECOSYSTEM ми використовуємо доказові наукові методи контролю за віком і розробили покрокову систему. Вона зручна й зрозуміла для кожного, хто прагне самостійно керувати своїм життям і тілом».



Наступним кроком у розвитку Age Management стане AM SUMMIT, що відбудеться 30 жовтня у Києві.