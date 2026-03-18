Стратегічна авіація РФ на межі: експерт розкрив, що приховують масовані удари

Російський Ту-95

Регулярні масовані удари Росії по українській території свідчать про поступовий занепад російської стратегічної авіації.

Таку думку висловив військовий оглядач Олександр Коваленко в авторському матеріалі для OBOZ.UA.

Чому російська авіація занепадає

Аналітик зазначає, що літаки Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160, які Росія отримала у спадок від СРСР, створювалися як авіаційна компонента «ядерної тріади». Їхнім головним завданням було доставлення ядерних зарядів у межах глобального конфлікту.

«Саме ці стратегічні ракетоносії-бомбардувальники мали, за задумом стратегів епохи Радянського Союзу, виконувати надважливу, а, можливо, й вирішальну роль під час ймовірної Третьої світової війни як засіб доставлення на територію гіпотетичного противника засобу ураження з ядерною бойовою частиною», — пояснює він.

За словами Коваленка, наразі Москва використовує цей «останній аргумент королів» для терору цивільного населення, що нівелює початкове стратегічне призначення техніки.

«Фактично величні й застрашливі в минулому літаки Ту-95МС, Ту-160 і Ту-22М3 стали за своїми завданнями схожими з „шахід-мобілем“», — підкреслює оглядач.

Технічне виснаження та обмеження боєкомплекту

Коваленко звертає увагу на критичне зношення боєздатних бортів через інтенсивні вильоти. Ознакою технічної деградації є те, що літаки більше не використовують свій повний бойовий потенціал, наприклад:

Ту-95МС замість восьми ракет Х-101 зазвичай запускає не більше чотирьох;

Ту-22М3 замість трьох ракет Х-22 майже завжди несе лише одну.

На його думку, конструкції та двигуни літаків настільки виснажені, що повне навантаження створює ризик аварії безпосередньо в повітрі.

Відсутність серійного виробництва

Оглядач наголошує, що Росія не має потужностей для будівництва нових літаків такого класу. Заяви про відновлення виробництва на Казанському авіаційному заводі він називає фейком, а також пояснив, що підприємство лише завершує збірку фюзеляжів, які залишилися від радянських часів.

За підсумками Олександра Коваленка, коли наявний ресурс планерів буде остаточно вичерпано, Росія опиниться перед фактом неможливості замінити втрачену стратегічну авіацію.

