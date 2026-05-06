Стратегія на виснаження: Україна готується до літнього наступу РФ та "критичної зими"

Україні необхідно посилити ППО / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте у столиці Вірменії Єревані цього тижня попередив про підготовку Росії до чергового наступу влітку та закликав терміново прискорити постачання систем протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

Про деталі цих закритих обговорень і стратегічні побоювання Києва на найближчі пів року пише видання Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.

Літній наступ і пастка позиційної війни

За словами джерел, Зеленський очікує посилення російського тиску вже найближчими місяцями, хоча наразі окупаційні війська РФ зазнають колосальних втрат і не можуть продемонструвати значних успіхів. Завдяки стрімкому розвитку безпілотних технологій лінія фронту багато в чому перетворилася на зону позиційного протистояння, де будь-які маневри техніки стають помітними та вразливими ще на підходах.

Реклама

Водночас Україна активно перехоплює ініціативу в повітрі, регулярно атакуючи нафтові термінали та промислові об’єкти глибоко в тилу ворога — аж до Уральських гір. Проте Київ усвідомлює, що успіхи на фронті та в тилу РФ не знімають загрози масованих ударів у відповідь, які Кремль традиційно посилює з настанням холодів.

Ставка Путіна на енергетичний терор і Близький Схід

Українська сторона висловлює серйозне занепокоєння тим, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на зміщення пріоритетів США через конфлікт на Близькому Сході. На думку Києва, Кремль очікує, що затяжна війна Вашингтона проти Ірану виснажить запаси американських ракет-перехоплювачів, залишивши українське небо без належного захисту під час зимових морозів.

Саме тому Зеленський закликає європейських партнерів самостійно фінансувати закупівлі американських Patriot через спеціальні програми, оскільки європейські аналоги на кшталт SAMP/T не здатні самотужки закрити потреби України в боротьбі з балістикою.

«Нам потрібно допомогти одне одному підготуватися до зими та впоратися з енергетичними викликами», — наголосив президент, додавши, що зволікання з постачанням ППО у травні може мати фатальні наслідки у грудні.

Реклама

Підготовка до критичного зимового сезону

Українська влада почала підготовку до наступного опалювального сезону значно раніше, ніж зазвичай, визнаючи складність ситуації з пошкодженою енергосистемою. Ремонтні бригади потребують не лише ресурсів для відновлення станцій, а й надійних укриттів, захищених від прямого влучання ракет, що вимагає додаткових інженерних і фінансових зусиль від партнерів.

Окрім термінових запитів на озброєння, Київ пропонує Євросоюзу спільно розробляти нові системи боротьби з дронами. Проте деякі західні посадовці вважають, що такі проєкти вимагають надто багато часу, тому головним фокусом на найближчі місяці залишається накопичення готових ракет до Patriot, щоб Україна змогла вистояти під час «критичної зими», на яку так сподівається агресор.

Нагадаємо, Україна може ініціювати закупівлю корейської ППО, ефективної проти маневрової балістики. Корейські системи Cheongung-II можна отримати через країни Близького Сходу в обмін на захист від дронів.

Новини партнерів