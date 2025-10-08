Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Надії на швидкий мир після переговорів між США та Росією не справдилися, однак стратегія України у війні на виснаження демонструє несподівані результати.

Про це пише The Atlantic.

Росія не змогла реалізувати план швидкого прориву на північному сході України — ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва.

Реклама

Журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, який побував на передовій, зазначає: попри чисельну перевагу, російські війська зазнають постійних втрат і не можуть захопити укріплені позиції ЗСУ.

Українські офіцери розповіли, що головним чинником успіху стало ефективне використання обмежених ресурсів — безпілотників, точних артилерійських ударів і мобільних схем переміщення військ. Регулярна ротація підрозділів і продумане планування операцій дозволяють уникати надмірних втрат і водночас виснажувати противника.

Автор нагадує, що ще дев’ять місяців тому ситуація здавалася критичною: Україна відчувала нестачу зброї, а російські штурми здавалися безкінечними. Тепер, за спостереженням журналіста, країна адаптувала свої інституції до тривалої війни та навчилася діяти системно.

«Час, який здавалося, працює на користь Росії, тепер поступово переходить на бік України», — підсумовує The Atlantic.

Реклама

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться. Він переконаний, що можуть бути лише паузи та припинення активних бойових дій.

Ми раніше інформували, що Європа досі не виробила єдиної стратегії протистояння Путіну, і за це продовжує платити Україна.