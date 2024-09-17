Стратили мечем: росіяни вчергове жорстоко вбили беззбройного солдата ЗСУ

Жорстокості ворога просто немає меж.

Росіяни здійснили черговий кривавий воєнний злочин у Новогродівці на Донеччині. Вони стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Про це написав омбудсман Дмитро Лубінець.

Український солдат, якого мечем стратили росіяни

Деталі

Як акцентує омбудсман, рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?", - зауважив Лубінець.

Він направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - резюмував Лубінець.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що на цей час відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїли російські окупанти в Україні.

Читайте також: