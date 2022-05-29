Страйк чи відмова: що робити, якщо дитина не хоче їсти грудне молоко під час війни

Страйк чи відмова: що робити, якщо дитина не хоче їсти грудне молоко під час війни

Під час годування грудьми жінки можуть зустрічатися з різними труднощами, наприклад із відмовою дитини смоктати груди.

Таку поведінку можна називати «страйк біля грудей», адже в більшості випадків вона має тимчасовий характер. Щойно причину занепокоєння буде ліквідовано – годування грудьми знову стане звичним.

Про це пише UNICEF Ukraine.

Як може проявлятися страйк біля грудей

Страйк біля грудей може виглядати так: дитина шукає груди – крутить головою з боку в бік, відкриває рота, висовує язик, а коли прикладається до грудей – починає плакати, відвертатися, вигинатися. Або такий варіант: коли пропонуєш груди, дитина відразу починає плакати, ховаєш їх – знову шукає, а як знаходить, пробує і знову починає плакати. Складається враження, що дитина хоче прикластися до грудей, але не може.

Декілька таких спроб призводять до того, що дитина зовсім перестає брати груди та плаче. Або дитина може почати смоктати, якийсь час смокче, а потім із плачем кидає, відвертається, знову бере – кидає. Часто мами говорять про те, що малюк погоджується смоктати вдень лише в сонному стані. Або вночі смокче часто, а вдень не вмовити.

Найчастіше пік занепокоєння, тривоги, страйку під грудьми відбувається у віці 2,5-4 місяців.

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Причини страйку

За неспокійною поведінкою дитини може ховатися фізичний дискомфорт:

незручне розташування на руках у мами;

застуда, нежить, вушна інфекція тощо;

гастроезофагеальний рефлюкс – поширена проблема в немовлят, коли вміст шлунка потрапляє назад у стравохід, що може викликати больові відчуття під час годування;

біль після травми, медичної процедури, уколу;

біль у роті під час прорізування зубів, молочниці, травми рота;

надлишок молока – дуже сильний потік молока викликає неприємні відчуття;

високе піднебіння, розщеплене піднебіння, коротка вуздечка язика, яка викликає сильне напруження язика, кривошия – дитині може бути боляче годуватися з однієї з грудей, а з другої нормально.

Занепокоєння дитини біля грудей може бути викликане навколишніми факторами:

перезбудження нервової системи немовляти (помітніше проявляється увечері);

серйозні зміни в житті дитини (численні переїзди, гості вдома, вихід мами на роботу);

тривала неспокійна атмосфера (сімейні конфлікти, сварки під час годування);

довга розлука з дитиною (більше ніж тиждень);

стрес, надміру стимулювальний доглядові/розвивальні процедури (профілактичний масаж, загартовування, груднинкове плавання, пірнання, динамічна гімнастика);

годування грудьми за режимом, наполегливе годування через силу, активне введення прикорму у великому обсязі.

Страйк біля грудей також можуть спровокувати пустушки, догодовування з пляшки та накладки на соски. Спочатку дитина може не мати негативної реакції на їхнє використання, однак з часом дуже ймовірно, що з'явиться занепокоєння під час годування грудьми.

Іноді мами можуть хибно вважати, що дитина страйкує, а насправді їй складно сконцентруватися на годуванні – її щось відволікає, нервова система перезбуджена, і вона хотіла б взяти груди, але відчуває суперечливі почуття, непокоїться й плаче. Малюкові потрібна допомога, щоб заспокоїтись, а потім він погоджується брати груди.

Як подолати страйк біля грудей

Те, як ви налаштовані, дуже важливо! Перше, що варто усвідомити, визнати й тримати в голові, – ви гарна мама і робите максимум для того, щоб малюк зростав здоровим. Дитині може бути дискомфортно, вона може плакати та вередувати, але разом ви обов’язково подолаєте цю проблему.

Не годуйте дитину силоміць – груди не повинні бути полем бою. Якщо розумієте, що дитина просто так грудей не візьме, постарайтеся відволікти її. Чудово допомагає в цьому заколисування на руках, сидячі на фітболі (обережно та м’яко), використання білого шуму. Для цього можна використовувати програму в телефоні зі звуками природи – шум дощу, прибою – або легко доступні побутові шуми – потік води з крана, звук витяжки, фена, пилотяга. Проаналізуйте, чи зручно дитина розташована на ваших руках під час годування: тіло та обличчя малюка мають бути розгорнутими до мами, він має спиратися на неї тазом, грудною клітиною, підборіддям у груди (має повністю віддавати вагу свого тіла мамі, розтікатися по ній) – це дозволить добре прикластися до грудей. Дуже добре працює контакт шкіри до шкіри. Це внутрішньоутробна звичка малюка, яка творить дива. Користуйтеся нею частіше, просто протягом дня. Більше носіть малюка на руках та спілкуйтеся з ним. Спробуйте прикладати малюка до грудей, коли він напівдрімає або знаходиться в сонному стані, тоді спрацюють його природні інстинкти й він погодиться смоктати. Бажано організувати денний сон дитини на вашому ліжку, де ви зможете вкладати їй груди до рота, коли вона ворушитиметься під час сну, і при цьому не будити її. Простимулювати рефлекс окситоцину, наприклад випивши теплий напій або зробивши масаж грудей, щоб у момент прикладання молоко активніше лилося з грудей. Це може спонукати малюка смоктати груди довше. Можна використати зціджене молоко на початку годування, щоб заохотити дитину прикластися до грудей. Годуйте малюка у звичному та зручному для нього положенні, а якщо старі пози йому більше не подобаються – можна спробувати незвичні, і це може спрацювати. Деяким малюкам допомагає годування у русі – ви можете ходити, пританцьовувати, похитуватися, злегка присідати.

Що з лактацією?

Якщо дитина під час страйку прикладається до грудей дуже рідко – важливо підтримувати лактацію за допомогою зціджувань. Ритм зціджувань може бути таким, яким був до цього ритм годування грудьми або раз на 3 години. Зціджене молоко треба давати дитині з чашки, ложки, з системи догодовування або зі шприца без голки.

Якщо ви помічаєте, що дитина рідко прикладається вдень, але стала частіше смоктати груди вночі, проаналізуйте – може, загальна частота годівель за добу не змінилася. Тоді додатково зціджуватися не треба.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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