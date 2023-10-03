"Страйк, хлопці!": ЗСУ вдарили по ворожих позиціях й відправили окупантів на "концерт Кобзона"

Українські військові завдали удару по ворожих позиціях, де зосереджувалася жива сила окупантів. Завдання виконала рота ударних БпЛА 47-ої окремої механізованої бригади разом з бійцями інших підрозділів.

Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

ЗСУ вдарили по позиціях живої сили ворога

"Готуйте два квитки на концерт Кобзона!"

На оприлюднених кадрах видно, як наші захисники щедро накривають ворога вогнем. Як зазначає один із захисників, двом окупантам пощастило відправитися на "концерт Кобзона".

"Десять балів. Страйк, хлопці!", – лаконічно прокоментували бійці.

Напередодні підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдань. Зокрема, вдалося ліквідувати 306 окупантів.

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