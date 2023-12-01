Страйк на кордоні в Польщі: в ДПСУ назвали кількість заблокованих вантажівок у черзі

Наразі в черзі у чотирьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею через страйк перевізників – понад дві тисячі вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, блокування триває на польських пунктах пропуску – це "Ягодин–Дорогуськ", "Краківець–Корчова", "Рава-Руська–Гребенне" та "Шегині–Медика".

"На всіх цих чотирьох напрямках, за інформацією від польських колег, на території Польщі в бік України в чергах очікують близько 2100 вантажних транспортних засобів. Найбільше автомобілів накопичилося навпроти пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Шегині", – розповів Демченко.

За його словами, інтенсивніший рух на "Краківці". Найменший – це "Ягодин", де за добу кордон загалом в обидва боки перетнуло близько 130 транспортних засобів. До блокування на цьому напрямку кордон за добу перетинало 1200-1300 вантажівок в обох напрямках.

Демченко також наголосив, що раніше за домовленістю з польською стороною пункт пропуску "Ягодин" був виключно переформатований під пропуск вантажівок. Тобто це найбільш інфраструктурний напрямок, де велика кількість вантажівок перетинала КПП.

Як повідомлялося, 1 грудня о 16:00 до блокування кордону приєднається ще одна країна – Словаччина. Йдеться про блокування через кордон для вантажівок на напрямку "Вишнє Німецьке–Ужгород".

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону з Польщею. Руху вантажного транспорту почали перешкоджати у трьох пунктах пропуску: "Корчова–Краковець", "Гребенне–Рава-Руська" та "Дорогуськ–Ягодин". Вже 22 листопада польські страйкарі почали блокувати КПП "Медика–Шегині".

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