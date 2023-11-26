Страйк на кордоні з Польщею: є випадки блокування гуманітарної допомоги

На польсько-українському кордоні фіксують черги з гуманітарною допомогою для українських водіїв.

Про це заявив в інтерв'ю журналістці Українського Радіо Світлані Мялик генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

За його словами, була також розмова з представниками протестувальників.

"Вони кажуть, що пропускають гуманітарну допомогу поза чергою, ми попросили, щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот", - розповів він.

Евакуація за станом здоров’я

Куць додає, що зараз працюють гарячі телефонні лінії для невідкладної допомоги українським водіям, змушеним стояти у черзі на кордоні з Польщею.

"Ті, хто відчуває за станом здоров’я необхідність повернутися в Україну, мають таку можливість", - наголосив консул.

Крім того, продовжується збір інформації щодо охочих, з якими міністерство зв’язується і розповідає про сам алгоритм.

Цистерни з пальним ЗСУ стоять

Олег Куць також зазначив, що спостерігаються випадки, що стоять цистерни з пальним.

"Крім того, була також коротка розмова з представниками протестувальників. Вони кажуть, що пропускають всі небезпечні вантажі, гуманітарну допомогу поза чергою, ми попросили, щоб вони продемонстрували на ділі і щоб вони дотримувалися своїх заявлених квот – скільки автомобілів та вантажівок пропускається щогодини", - мовиться в повідомленні.

Блокування на польсько-українського кордоні - що відомо

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що польські перевізники продовжують блокувати чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому, КПП "Шегині", який було заблоковано від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово від понеділка, 27 листопада.

Десятки українських водіїв – заблоковані. Їм доставляють необхідні продукти та ліки.

Через польських перевізників, які уже тривалий час блокують пропускні пункти на кордоні з Україною, почалися проблеми з постачання пального до України.